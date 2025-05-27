Операторы дронов из автоматов ликвидировали оккупантов, которые запрыгнули к ним в окоп: "Чалят манюни. Что вы, кисы, кукисулики? Три дебила". ВИДЕО

Операторы дронов в ближнем бою из автоматического оружия ликвидировали оккупантов, которые смогли проникнуть к ним в окоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боя и телами россиян на дне окопа.

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