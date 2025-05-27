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Новости Ближний стрелковый бой
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Операторы дронов из автоматов ликвидировали оккупантов, которые запрыгнули к ним в окоп: "Чалят манюни. Что вы, кисы, кукисулики? Три дебила". ВИДЕО

Операторы дронов в ближнем бою из автоматического оружия ликвидировали оккупантов, которые смогли проникнуть к ним в окоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боя и телами россиян на дне окопа.

Также смотрите: Россиянин изо всех сил бьет палкой по украинскому дрону, который упал на землю, и исчезает в облаке дыма и огня. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) дроны (4049) бой (177)


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Топ комментарии
+18
Це дуже погано, якщо ворожі штурмовики добігають до наших операторів дронів, які не прикриті піхотою. Так не має бути.
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27.05.2025 14:41
+17
Шкода тебе там не було, ти б показав всім як треба, всцяному бігати по полю...
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27.05.2025 14:37
+16
Опреаторам потрібне прикриття.Не потрібно бути військовим,щоб розуміти елементарні речі.
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27.05.2025 14:40
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Шкода тебе там не було, ти б показав всім як треба, всцяному бігати по полю...
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27.05.2025 14:37 Ответить
Що ви хочете від "людини" яка сьогодні зареєструвалася
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27.05.2025 14:40 Ответить
Час реєстраціїї якось впливає на розумові здібності ??Дуже цікаво почути Вашу думку
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27.05.2025 14:41 Ответить
на твоєму прикладі вбачаємо що є таки вплив
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27.05.2025 14:56 Ответить
Звісно впливає. Серед новорегів в 100 разів більше фсбшних ботів.
А також савєтськіх пенсів і кацапської школоти.
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27.05.2025 15:32 Ответить
Опреаторам потрібне прикриття.Не потрібно бути військовим,щоб розуміти елементарні речі.
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27.05.2025 14:40 Ответить
Надивились фільмів про першу та другу світову, скажи ще, що там є суцільна лінія оборони. Що б ти знав, наші СП і опорники розкидані де інде, поодинокі кацапи шаряться по тилах, з появою зеленки все ще ускладнилось.
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27.05.2025 17:15 Ответить
Якщо важко з дронщиками відправити ще бійців,то це діагноз .Напевно там такі ж телепні,як і ти
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27.05.2025 17:48 Ответить
У війську нехватка особового складу, бо такі як ти ******** сидять під спідницями в мамок, і сцються від кожного шороху. А ще іноді строчать тут тупі коменти, що б приховати свою недорозвинутість.
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27.05.2025 20:46 Ответить
Головне,що ти не ховаєся .
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27.05.2025 20:49 Ответить
Якщо ти не в курсі, то оператори фпв не з офіса у Києві працюють, а з "нуля". І калаші з собою тягать теж не просто так.
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27.05.2025 14:53 Ответить
Ти припудрений?Прикриття і існує,щоб оператори були в беспеці.Невже важко зрозуміти очевидне?Чи думати нічим?
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27.05.2025 14:57 Ответить
Ти хоч знаєш, що розрахунок пілотів дронів на позиції-це декілька людей, і вони не літають усі одночасно, а ті декілька прикривають зі стрілковою зброєю того, хто у цей момент у vr-окулярах ? "Ти припудрений? Чи думати нічим?" (с)
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27.05.2025 15:03 Ответить
безпека
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27.05.2025 15:04 Ответить
Це де ти бачив операторів дронів з нуля,
чи це так а би ляпнути, можливо ще на початку, щось і було, але не зараз ....
Тут дійсно чийсь пройоб, бо кожен такий геройський вчинок, це виправлення чиїхось помилок...
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27.05.2025 15:14 Ответить
У технологіях передавання сигналу фпв (не на оптоволокні) щось кардинально змінілося за це час ? Частоти роботи стали якимись космічними ? Вплив фізичних перешкод у вигляді рельєфу місцевості, посадок, будівель якось змінився ? Вплив навколішніх ем-поміх та ребів кудись зник ? Не задавався питаннями, чому досі у багатьох відео роботи фпв "від першої особи" така погана якість відео, як у старого аналогового телевізора з поганою антеною ? Чи просто аби щось ляпнути ?
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27.05.2025 15:39 Ответить
Пан в Польщі воює, там інші умови.
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27.05.2025 15:41 Ответить
Це дуже погано, якщо ворожі штурмовики добігають до наших операторів дронів, які не прикриті піхотою. Так не має бути.
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27.05.2025 14:41 Ответить
В курській авантюрі захопили операторів і розтріляли орки.Висновків ніяких не зроблено напевно.
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27.05.2025 14:43 Ответить
Операторам дронів респект і повага 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.05.2025 14:56 Ответить
А що, якщо це ті самі оператори дронів, котрих перевели в піхоту за наказом Сирського?
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27.05.2025 14:57 Ответить
Раеьше такие экземпляры жили в Сухумском обезьяннем питомнике.
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27.05.2025 15:40 Ответить
ЛАЙК!!!
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27.05.2025 17:18 Ответить
 
 