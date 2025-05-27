13 519 24
Операторы дронов из автоматов ликвидировали оккупантов, которые запрыгнули к ним в окоп: "Чалят манюни. Что вы, кисы, кукисулики? Три дебила". ВИДЕО
Операторы дронов в ближнем бою из автоматического оружия ликвидировали оккупантов, которые смогли проникнуть к ним в окоп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боя и телами россиян на дне окопа.
Топ комментарии
+18 Tierre
показать весь комментарий27.05.2025 14:41 Ссылка
+17 Sergii Ustim
показать весь комментарий27.05.2025 14:37 Ссылка
+16 Prof #608516
показать весь комментарий27.05.2025 14:40 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А також савєтськіх пенсів і кацапської школоти.
чи це так а би ляпнути, можливо ще на початку, щось і було, але не зараз ....
Тут дійсно чийсь пройоб, бо кожен такий геройський вчинок, це виправлення чиїхось помилок...