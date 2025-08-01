УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11446 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ближній стрілецький бій
2 076 3

Двоє бійців 63-ї ОМБР ліквідували окупанта, який самотужки вирішив штурмувати українські позиції. ВIДЕО

Двоє бійців 63-ї ОМБр у ближньому стрілецькому бою ліквідували росіянина, який самотужки пішов на штурм українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантом опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє бійців штурмують ворожий бліндаж та знищують п’ятьох окупантів. ВIДЕО бою

Автор: 

армія рф (18335) знищення (7897) бій (194) 63 ОМБр (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У гроб кацапу покладуть роман "І адін в полє воін"...
показати весь коментар
01.08.2025 12:59 Відповісти
якщо воно штурмовало наші позиції, то чому в окопі воно а не наші??
показати весь коментар
01.08.2025 13:09 Відповісти
З таким завзяттям краще б грохнув пуйла, і його сім'я вже ніколи б не зазнавала б будьяких потреб. А так він став зниклим безвісти
показати весь коментар
01.08.2025 13:16 Відповісти
 
 