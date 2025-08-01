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Двоє бійців 63-ї ОМБР ліквідували окупанта, який самотужки вирішив штурмувати українські позиції. ВIДЕО
Двоє бійців 63-ї ОМБр у ближньому стрілецькому бою ліквідували росіянина, який самотужки пішов на штурм українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантом опублікований у соцмережах.
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AbOriginal_UA
показати весь коментар01.08.2025 12:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alexey prus
показати весь коментар01.08.2025 13:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Иван Сулима
показати весь коментар01.08.2025 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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