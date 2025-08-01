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Новости Видео Ближний стрелковый бой
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Двое бойцов 63-й ОМБР ликвидировали оккупанта, в одиночку решившего штурмовать украинские позиции. ВИДЕО

Двое бойцов 63-й ОМБр в ближнем стрелковом бою ликвидировали россиянина, который самостоятельно пошел на штурм украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантом опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое бойцов штурмуют вражеский блиндаж и уничтожают пятерых оккупантов. ВИДЕО боя

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армия РФ (20184) уничтожение (7585) бой (195) 63 ОМБр (113)


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У гроб кацапу покладуть роман "І адін в полє воін"...
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01.08.2025 12:59 Ответить
якщо воно штурмовало наші позиції, то чому в окопі воно а не наші??
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01.08.2025 13:09 Ответить
З таким завзяттям краще б грохнув пуйла, і його сім'я вже ніколи б не зазнавала б будьяких потреб. А так він став зниклим безвісти
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01.08.2025 13:16 Ответить
 
 