Двое бойцов 63-й ОМБР ликвидировали оккупанта, в одиночку решившего штурмовать украинские позиции. ВИДЕО

Двое бойцов 63-й ОМБр в ближнем стрелковом бою ликвидировали россиянина, который самостоятельно пошел на штурм украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантом опубликована в соцсетях.

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