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Двое бойцов 63-й ОМБР ликвидировали оккупанта, в одиночку решившего штурмовать украинские позиции. ВИДЕО
Двое бойцов 63-й ОМБр в ближнем стрелковом бою ликвидировали россиянина, который самостоятельно пошел на штурм украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантом опубликована в соцсетях.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий01.08.2025 12:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
alexey prus
показать весь комментарий01.08.2025 13:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий01.08.2025 13:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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