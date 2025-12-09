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Артилеристи 63-ї бригади влучили у росіянина снарядом із відстані 12 км на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку артилерійський підрозділ 63-ї окремої механізованої бригади продемонстрував надзвичайну точність роботи. Снаряд, випущений із самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", пролетів 12 кілометрів і влучив просто в російського військового, який пересувався по посадці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прямого влучання артилерійського снаряду у російського піхотинця опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21330) знищення (10392) Донецька область (11364) Лиман (263) артилерія (911) 63 ОМБр (166) Покровський район (1791)
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