Артилеристи 63-ї бригади влучили у росіянина снарядом із відстані 12 км на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку артилерійський підрозділ 63-ї окремої механізованої бригади продемонстрував надзвичайну точність роботи. Снаряд, випущений із самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", пролетів 12 кілометрів і влучив просто в російського військового, який пересувався по посадці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прямого влучання артилерійського снаряду у російського піхотинця опублікований у соцмережах.
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