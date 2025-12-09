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Артиллеристы 63-й бригады попали в россиянина снарядом с расстояния 12 км на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении артиллерийское подразделение 63-й отдельной механизированной бригады продемонстрировало чрезвычайную точность работы. Снаряд, выпущенный из самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", пролетел 12 километров и попал прямо в российского военного, который передвигался по посадке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прямого попадания артиллерийского снаряда в российского пехотинца опубликована в соцсетях.

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Автор: 

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