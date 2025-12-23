На Лиманському напрямку знищено російську бронемашину та чотирьох штурмовиків. ВIДЕО
На Лиманському напрямку українські військові знищили російську броньовану машину та чотирьох уцілілих штурмовиків противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну бойову роботу виконали оператори підрозділу FATUM 60-ї окремої механізованої бригади. Після ураження бронетехніки окупантів українські дрони ліквідували ворожих піхотинців, які намагалися залишити пошкоджену машину та сховатися на місцевості.
На оприлюднених кадрах зафіксовано палаючу російську техніку та результати ураження особового складу противника. Спроба штурмових дій з боку військ РФ була зірвана.
"Нам подобається, як воно горить! Нищівна робота наших операторів підрозділу FATUM 60-ї ОМБр. Палаюча ворожа техніка, знешкоджені піхотинці окупанта на Лиманському напрямку", - йдеться у коментарі до відео.
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