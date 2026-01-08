Нічне полювання: українські FPV-дрони на оптоволокні знищили 28 окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку фронту українські Сили оборони провели результативну нічну операцію із застосуванням FPV-дронів на оптоволокні, в ході якої було ліквідовано 28 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених відеокадрах зафіксована точна та методична робота українських операторів у нічних умовах. Завдяки оптоволоконному управлінню дрони залишаються стійкими до засобів радіоелектронної боротьби противника та дозволяють вражати цілі з високою точністю навіть у складній місцевості.

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Окупанти намагалися приховуватися в укриттях і посадках, однак це не врятувало їх від прицільних ударів. Послідовні атаки FPV-дронів призвели до повного знищення особового складу противника на визначеній ділянці.

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