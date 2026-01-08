Нацгвардія за добу знищила танк, ББМ, 17 РЛС та десятки ворожих позицій уздовж фронту. ВIДЕО
За минулу добу підрозділи Національної гвардії України вздовж усієї лінії фронту завдали суттєвих втрат російським окупаційним військам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у НГУ.
Згідно з офіційними даними, було знищено:
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1 танк;
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1 бойову броньовану машину;
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13 одиниць автомобільної техніки;
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17 радіолокаційних станцій противника.
Крім того, українські воїни завдали уражень по 56 місцях зосередження живої сили та бліндажах окупантів. Також підтверджено взяття в полон одного військовослужбовця армії РФ.
Окремо оприлюднено відео бойової роботи операторів безпілотних літальних апаратів бригади НГУ "Хартія". На кадрах зафіксовано ураження ворожої техніки, зокрема знищення одразу кількох російських танків протягом останніх кількох днів.
Ефективна робота операторів БПЛА залишається одним із ключових чинників зниження бойових можливостей противника та стримування його дій на передовій.
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