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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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Молодецьке перебуває під контролем бригади НГУ "Спартан". ВIДЕО

Населений пункт Молодецьке Донецької області перебуває під контролем воїнів бригади Національної гвардії "Спартан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри навали ворога та інформаційні провокації про нібито контроль ЗС РФ, українські нацгвардійці мужньо тримають оборону.

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Бійці роблять усе можливе для стримування та послаблення армії окупанта, демонструючи стійкість і рішучість.

Кадри оприлюднено у соціальних мережах.

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армія рф (21542) Національна гвардія НГУ (1822) Молодецьке (3)
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