Молодецкое находится под контролем бригады НГУ "Спартан". ВИДЕО
Населенный пункт Молодецкое Донецкой области находится под контролем воинов бригады Национальной гвардии "Спартан".
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на нашествие врага и информационные провокации о якобы контроле ВС РФ, украинские нацгвардейцы мужественно держат оборону.
Бойцы делают все возможное для сдерживания и ослабления армии оккупанта, демонстрируя стойкость и решимость.
Кадры обнародованы в социальных сетях.
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