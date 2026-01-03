Молодецкое находится под контролем бригады НГУ "Спартан". ВИДЕО

Населенный пункт Молодецкое Донецкой области находится под контролем воинов бригады Национальной гвардии "Спартан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на нашествие врага и информационные провокации о якобы контроле ВС РФ, украинские нацгвардейцы мужественно держат оборону.

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Бойцы делают все возможное для сдерживания и ослабления армии оккупанта, демонстрируя стойкость и решимость.

Кадры обнародованы в социальных сетях.

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