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Молодецкое находится под контролем бригады НГУ "Спартан". ВИДЕО

Населенный пункт Молодецкое Донецкой области находится под контролем воинов бригады Национальной гвардии "Спартан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на нашествие врага и информационные провокации о якобы контроле ВС РФ, украинские нацгвардейцы мужественно держат оборону.

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Бойцы делают все возможное для сдерживания и ослабления армии оккупанта, демонстрируя стойкость и решимость.

Кадры обнародованы в социальных сетях.

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армия РФ (23322) Национальная гвардия (2384) Молодецкое (3)
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