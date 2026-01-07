Спецпризначенці "Омега-Захід" провели штурм у Родинському. ВIДЕО
У Родинському воїни спецпідрозділу "ОМЕГА-ЗАХІД" здійснили пошуково-ударні дії з метою виявлення та знищення противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову спецоперацію провів батальйон імені Героя України генерала С.Кульчицького, а вогневе прикриття забезпечувала 14-та бригада НГУ "Червона Калина".
Особливу увагу було зосереджено на двоповерховому будинку, який після збору та аналізу розвідданих використовувався ворогом як опорний пункт.
Бійці додають, що дійти до місця дислокації окупантів було складно через відкриту місцевість і відсутність укриттів, проте група українських бійців зайшла з двох напрямків і почала штурм.
Після завершення штурму та зачистки будівлі підрозділ продовжив виконання пошуково-ударних дій на визначеній ділянці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль