У Покровську зафіксовано чергові кадри деградації та дезорганізації російських окупаційних підрозділів. Замість евакуації поранених та взаємної підтримки, російські військові займалися мародерством і втечею, залишаючи своїх товаришів напризволяще.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі опублікованому у соцмережах видно, як поранених окупантів не лише не намагаються врятувати, а й обшукують та грабують, після чого в паніці покидають позиції. Відсутність елементарної взаємовиручки призвела до того, що в результаті були ліквідовані всі російські штурмовики.

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Бойову роботу виконали оператори безпілотних систем 425-го окремого штурмового полку "Скеля". За допомогою дронів різних типів було знищено 13 окупантів, які перебували в зоні ураження.

Опубліковані кадри вкотре демонструють реальний стан російських військ на передовій: низький моральний дух, паніку під час бойового контакту та повну відсутність згуртованості навіть у критичних ситуаціях.

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