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Дрони 25-ї Січеславської бригади знищили колону квадроциклів ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади завдали ударів по ворожій колоні квадроциклів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили 5 квадроциклів, мотоцикл та щонайменше 4 окупантів, які перебували на техніці.
"Ворог постійно будує нові плани, але всі вони системно руйнуються нашими силами", – коментують бійці під оприлюдненим відео.
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