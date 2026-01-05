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Дрони 25-ї Січеславської бригади знищили колону квадроциклів ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади завдали ударів по ворожій колоні квадроциклів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили 5 квадроциклів, мотоцикл та щонайменше 4 окупантів, які перебували на техніці.

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"Ворог постійно будує нові плани, але всі вони системно руйнуються нашими силами", – коментують бійці під оприлюдненим відео.

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Автор: 

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