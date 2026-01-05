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Дроны 25-й Сичеславской бригады уничтожили колонну квадроциклов врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады нанесли удары по вражеской колонне квадроциклов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили 5 квадроциклов, мотоцикл и по меньшей мере 4 оккупантов, которые находились на технике.

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"Враг постоянно строит новые планы, но все они системно разрушаются нашими силами", – комментируют бойцы под обнародованным видео.

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