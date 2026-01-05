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Спецназовцы "First Line" ГУР МО Украины взяли в плен оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Воины подразделения First Line, входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, провели спецоперацию по зачистке местности от оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы разгромили позиции и укрытия военных РФ точными ударами FPV-дронов и бомбардировщиков.

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Также украинские защитники вступили в горячий стрелковый бой и взяли в плен российских военных.

Кадры обнародованы украинской разведкой в телеграм-канале.

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