В открытом море под огнем: медики ГУР провели уникальную спасательную операцию. ВИДЕО

Медики ГУР МО Украины провели уникальную спасательную операцию прямо на воде - в условиях открытого моря, под угрозой вражеского огня и при отсутствии полноценного медицинского оборудования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подробности спецоперации разведчики впервые рассказали в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Как происходило спасение

Раненый был доставлен на плавучую платформу в критическом состоянии - с массивной кровопотерей, травматической ампутацией и серьезным переохлаждением.

"Время наложения турникетов было позднее, чем могло бы быть. Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелым", - рассказал специалист медицинской команды с позывным "Точини".

По его словам, решения и действия приходилось принимать мгновенно - каждая минута могла стоить жизни.

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"Пациент все время был под контролем - и экипажа, и боевых медиков передового отряда. Они проделали колоссальную работу еще до того, как его доставили к нам. Пациенту наложили турникет, остановили кровотечение. В тех условиях это уже было нелегкой задачей", - отметил он.

Провели хирургическую операцию

После стабилизации состояния команда перешла к оперативному вмешательству.

"Сразу начали агрессивно его согревать, потому что погодные условия были уже достаточно неблагоприятные. Температура окружающей среды была около 10 градусов. И постепенно, когда его жизненно важные показатели начали приходить в норму, мы начали проводить оперативное вмешательство", - рассказал медик.

Операция длилась около 45 минут. По словам Точни, подобные операции в таких экстремальных условиях для медиков ГУР - не исключение, а часть повседневной работы.

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"Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях. Все члены команды взаимозаменяемы и готовы действовать даже там, где шансов почти нет", - подчеркнул он.

Транспортировка раненого

Транспортировка раненого к берегу осуществлялась на катерах, которые благотворители передали Главному управлению разведки в рамках инициативы "Катера для ГУР".

Сделать свой вклад в укрепление морских возможностей военных разведчиков можно по ссылке.

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