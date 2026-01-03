У відкритому морі під вогнем: медики ГУР провели унікальну рятувальну операцію. ВIДЕО

Медики ГУР МО України провели унікальну рятувальну операцію просто на воді — в умовах відкритого моря, під загрозою ворожого вогню та за відсутності повноцінного медичного обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, деталі спецоперації розвідники вперше розповіли в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Як відбувався порятунок

Пораненого доставили на плавучу платформу у критичному стані — з масивною крововтратою, травматичною ампутацією та серйозним переохолодженням.

"Час накладання турнікетів був пізніший, ніж міг би бути. Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий", — розповів спеціаліст медичної команди на позивний "Точіні".

За його словами, рішення та дії доводилося ухвалювати миттєво — кожна хвилина могла коштувати життя.

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"Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону. Вони зробили колосальну роботу ще до того, як його доставили до нас. Пацієнту наклали турнікет, зупинили кровотечу. В тих умовах це вже було нелегким завданням", — зазначив він.

Провели хірургічну операцію

Після стабілізації стану команда перейшла до оперативного втручання.

"Одразу почали агресивно його зігрівати, тому що умови погодні були вже досить несприятливі. Температура навколишнього середовища була близько 10 градусів. І поступово, коли його життєво важливі показники почали приходити до нормальних, ми почали проводити оперативне втручання", — розповів медик.

Операція тривала близько 45 хвилин. За словами Точні, подібні операції в подібних екстремальних умовах для медиків ГУР — не виняток, а частина повсякденної роботи.

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"Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах. Усі члени команди взаємозамінні й готові діяти навіть там, де шансів майже немає", — підкреслив він.

Транспортування пораненого

Транспортування пораненого до берега здійснювалось на катерах, які благодійники передали для Головного управління розвідки в межах ініціативи "Катери для ГУР".

Зробити свій внесок на посилення морських спроможностей воєнних розвідників можна за лінком.

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