Наземний робот 25-ї бригади евакуював важкопораненого українського бійця з поля бою. ВIДЕО

Бійці 25-ї повітряно-десантної бригади показали кадри евакуації пораненого українського воїна з поля бою за допомогою наземного робота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку НРК доставляв припаси та провізію на позиції захисників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

А вже на зворотному шляху він виконав бойове завдання та успішно провів спецоперацію з евакуації важкопораненого воїна.

Дивіться також: Дрон поцілив у зад окупанту, який лежав біля вогнища. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 25-та бригада десантників витримала атаку рашистів: рій із 20 дронів за 2 хвилини у Покровську. ВIДЕО