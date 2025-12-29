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Наземний робот 25-ї бригади евакуював важкопораненого українського бійця з поля бою. ВIДЕО

Бійці 25-ї повітряно-десантної бригади показали кадри евакуації пораненого українського воїна з поля бою за допомогою наземного робота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку НРК доставляв припаси та провізію на позиції захисників.

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А вже на зворотному шляху він виконав бойове завдання та успішно провів спецоперацію з евакуації важкопораненого воїна.

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