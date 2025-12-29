Наземный робот 25-й бригады эвакуировал тяжелораненого украинского бойца с поля боя. ВИДЕО
Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады показали кадры эвакуации раненого украинского воина с поля боя с помощью наземного робота.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала НРК доставлял припасы и провизию на позиции защитников.
А уже на обратном пути он выполнил боевую задачу и успешно провел спецоперацию по эвакуации тяжелораненого воина.
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