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Глава Служби зовнішньої розвідки Іващенко очолить ГУР, - Зеленський

іващенко

Відсьогодні керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Нарада з Іващенком

"Передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", - розповів Зеленський.

"Аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію", - додав він.

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Що передувало

  • За даними ЗМІ, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, ймовірно, очолить Головне управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) розвідка (3931) ГУР (916) Іващенко Олег (28)
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Топ коментарі
+24
За даними ЗМІ, Андрій Єрмак після своєї відставки proxy.php?link=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3588931%2Fzmi-yermak-vidvidav-ofis-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-5-grudnya&hash=45be05281863379865ec72955d84bc66 відвідував офіс Служби зовнішньої розвідки. Як зазначали джерела ZN.UA, Іващенко після візиту ексочільника ОП викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Вони можуть бути використані для перетинання кордону. Співрозмовники вказували, що Іващенко є "стовідсотковою людиною Єрмака" і зобов'язаний тому своїм призначенням.
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02.01.2026 17:19 Відповісти
+17
Ліжка не просто переставлять - ними жонглюють неначе в цирку…. А чого наче?
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02.01.2026 17:18 Відповісти
+16
ці два "видающіхся політичних дєятєлєй" ЗЄля та буданга погано вчили арифметику в школі, бо

Сколько будет 1 умножить на ноль?

Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть

.
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02.01.2026 17:25 Відповісти

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