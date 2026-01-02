Глава Служби зовнішньої розвідки Іващенко очолить ГУР, - Зеленський
Відсьогодні керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Нарада з Іващенком
"Передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", - розповів Зеленський.
"Аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію", - додав він.
Що передувало
- За даними ЗМІ, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, ймовірно, очолить Головне управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
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