Керівник СЗР Іващенко, ймовірно, очолить ГУР замість Буданова. Це людина Єрмака, - Железняк

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, ймовірно, очолить Головне управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

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Що відомо

"Що цікаво, то дуже багато було інформації, що Буданову дозволять обрати когось з своїх заступників ГУР на цю посаду. А Іващенко раніше відносили до квоти Єрмака. Зараз не переконаний, що це так. І останній багато разів саме на нього хотів замінити Буданова", - написав Железняк.

Також цю інформацію підтвердила журналістка NV Юлія Забєліна. Та повідомляє співрозмовник "Української правди" в команді президента Володимира Зеленського.

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Що передувало

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Про Іващенка

За даними ЗМІ, Андрій Єрмак після своєї відставки відвідував офіс Служби зовнішньої розвідки. Як зазначали джерела ZN.UA, Іващенко після візиту ексочільника ОП викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Вони можуть бути використані для перетинання кордону. Співрозмовники вказували, що Іващенко є "стовідсотковою людиною Єрмака" і зобов’язаний тому своїм призначенням.

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