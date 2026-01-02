Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс Президента

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Про це Буданов повідомив в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ

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Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави", - написав він.

"Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави.

Дякую за довіру!", - наголосив Буданов

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Також очільник ГУР подякував усім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.

"Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо!", - зазначив Буданов.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.