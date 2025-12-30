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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Зеленський визначився з керівником Офісу президента: Інформація буде згодом

Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що визначився з новим головою Офісу президента.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Про голову ОП

"Що стосується керівника Офісу – я визначився. Інформація буде трішки пізніше", - зазначив він.

Зеленський додав, що також очікуються зміни голів ОВА на початку 2026 року.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Офіс Президента (2102)
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Топ коментарі
+10
А какая народу разница кто именно там заведует туалетной бумагой, швабрами или ксероксами?
Или будет очередное нарушение законов и Конституции?
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30.12.2025 18:40 Відповісти
+10
Хто ж той титан, що буде купувати туалетний папір?
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30.12.2025 18:40 Відповісти
+9
признач Безуглу. толку нуль ,але хоч над тобою зебіле посьміємось.
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30.12.2025 18:38 Відповісти

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