Зеленський визначився з керівником Офісу президента: Інформація буде згодом
Володимир Зеленський повідомив, що визначився з новим головою Офісу президента.
Про це він розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Про голову ОП
"Що стосується керівника Офісу – я визначився. Інформація буде трішки пізніше", - зазначив він.
Зеленський додав, що також очікуються зміни голів ОВА на початку 2026 року.
Що передувало?
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
- Пізніше повідомлялося, що перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров відмовився від пропозиції очолити Офіс президента.
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