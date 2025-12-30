Зеленський визначився з керівником Офісу президента: Інформація буде згодом

Володимир Зеленський повідомив, що визначився з новим головою Офісу президента.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Про голову ОП

"Що стосується керівника Офісу – я визначився. Інформація буде трішки пізніше", - зазначив він.

Зеленський додав, що також очікуються зміни голів ОВА на початку 2026 року.

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Що передувало?

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