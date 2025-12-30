РУС
Новости Кто возглавит Офис Президента
Зеленский определился с руководителем Офиса президента: Информация будет позже

Зеленський

Владимир Зеленский сообщил, что определился с новым главой Офиса президента.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

О главе ОП

"Что касается руководителя Офиса – я определился. Информация будет чуть позже", – отметил он.

Зеленский добавил, что также ожидаются изменения глав ОВА в начале 2026 года.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23218) Офис Президента (1883)
Топ комментарии
+9
А какая народу разница кто именно там заведует туалетной бумагой, швабрами или ксероксами?
Или будет очередное нарушение законов и Конституции?
30.12.2025 18:40 Ответить
30.12.2025 18:40 Ответить
+9
Хто ж той титан, що буде купувати туалетний папір?
30.12.2025 18:40 Ответить
30.12.2025 18:40 Ответить
+8
признач Безуглу. толку нуль ,але хоч над тобою зебіле посьміємось.
30.12.2025 18:38 Ответить
30.12.2025 18:38 Ответить
признач Безуглу. толку нуль ,але хоч над тобою зебіле посьміємось.
30.12.2025 18:38 Ответить
30.12.2025 18:38 Ответить
на нового керівника офісу Президента мабуть вже теж готується арешт
30.12.2025 18:43 Ответить
30.12.2025 18:43 Ответить
Позвольте с Вами не согласиться) Безугла их научит, " родину любить"! ( Я имею ввиду персонал ОП)
30.12.2025 18:44 Ответить
30.12.2025 18:44 Ответить
хіба що навчить зєлю мінует єрмаку робити. вона спєц в цьому
30.12.2025 18:46 Ответить
30.12.2025 18:46 Ответить
Мар'янку не можна!
Вона розумна та красива.
Вона типове лице цієї ради!
30.12.2025 18:49 Ответить
30.12.2025 18:49 Ответить
ну на рахунок розумна та вродлива ви перегнули палку.... обличчя в неї обізяни-аутистки
30.12.2025 18:55 Ответить
30.12.2025 18:55 Ответить
обізяни-аутистки? Точно: типове лице цієї ради!
30.12.2025 20:04 Ответить
30.12.2025 20:04 Ответить
Колян каклєта?
30.12.2025 18:38 Ответить
30.12.2025 18:38 Ответить
Ні-ні, він дуже розумний там потрібно набагато тупішого. А юзік втік.
30.12.2025 18:53 Ответить
30.12.2025 18:53 Ответить
Втік, бо умний.
30.12.2025 19:58 Ответить
30.12.2025 19:58 Ответить
Невже Єрмак?
30.12.2025 18:38 Ответить
30.12.2025 18:38 Ответить
Брат Єрмака
30.12.2025 18:40 Ответить
30.12.2025 18:40 Ответить
Мама Єрмака.
30.12.2025 20:03 Ответить
30.12.2025 20:03 Ответить
Да нормальний варіант.
30.12.2025 18:54 Ответить
30.12.2025 18:54 Ответить
Хто ж це такий доскоцький?
30.12.2025 18:38 Ответить
30.12.2025 18:38 Ответить
Та хоч Пан Коцький. *****.
30.12.2025 19:56 Ответить
30.12.2025 19:56 Ответить
мда
30.12.2025 18:39 Ответить
30.12.2025 18:39 Ответить
А какая народу разница кто именно там заведует туалетной бумагой, швабрами или ксероксами?
Или будет очередное нарушение законов и Конституции?
30.12.2025 18:40 Ответить
30.12.2025 18:40 Ответить
Будет. Абязательно.
30.12.2025 19:55 Ответить
30.12.2025 19:55 Ответить
Хто ж той титан, що буде купувати туалетний папір?
30.12.2025 18:40 Ответить
30.12.2025 18:40 Ответить
титанік
30.12.2025 18:45 Ответить
30.12.2025 18:45 Ответить
Ди Каприо или таки САМ Кемерон?
30.12.2025 19:14 Ответить
30.12.2025 19:14 Ответить
Бред. В смислі Пітт.
30.12.2025 19:54 Ответить
30.12.2025 19:54 Ответить
Марьянку Безуглую надо брать .
30.12.2025 18:43 Ответить
30.12.2025 18:43 Ответить
З Ґретою разом.
30.12.2025 19:53 Ответить
30.12.2025 19:53 Ответить
Головне на сцені - підтримувати інтриґу.
30.12.2025 18:43 Ответить
30.12.2025 18:43 Ответить
Та ладно!

30.12.2025 18:46 Ответить
30.12.2025 18:46 Ответить
Акуєть, яка інтрига - народу ж так важливо хто буде новим завгоспом України і ляльковдом Найвеличнішого лідора **********. Напевно в новорічній промові потужний зробить камінг-аут.
30.12.2025 18:48 Ответить
30.12.2025 18:48 Ответить
Цю посаду можна називати хоч головою, хоч сракою, але, згідно законодавства, ніяких державницьких функцій вона не має!
Всі з нетерпінням чекають: а хто ж буде загострювати олівці? Інтрига, від якої залежить доля країни!?
30.12.2025 18:50 Ответить
30.12.2025 18:50 Ответить
Знову якась потужна сосна буде
30.12.2025 18:52 Ответить
30.12.2025 18:52 Ответить
Тіпа такої:
30.12.2025 20:01 Ответить
30.12.2025 20:01 Ответить
У цього клоунада в дупі грає, і не виводиться. Постійні афіші, анонси, реклами. А потім невдалі провальні виступи.
30.12.2025 18:54 Ответить
30.12.2025 18:54 Ответить
брат дениса єрьмака буде ж оп-ісом тепер руліть ! ))
30.12.2025 18:54 Ответить
30.12.2025 18:54 Ответить
Залужний?
30.12.2025 18:58 Ответить
30.12.2025 18:58 Ответить
«Ну, значит, теперь-то и начнется... Самое интересное»
30.12.2025 19:03 Ответить
30.12.2025 19:03 Ответить
В любому серіалі,в кінці кожної серії,обіцяють щось цікаве в наступній серії показати
30.12.2025 19:04 Ответить
30.12.2025 19:04 Ответить
Розпочинати варто з того,що сам "офіс"-структура незаконна,ні в яких законах не описана.Отже,сидіти мають усі-від тих хто вигадав і фінансував,разом з тими,хто займав посади і вмішувався в підміняв роботу законних органів влади.
30.12.2025 19:09 Ответить
30.12.2025 19:09 Ответить
Загадочная туманность,они думают,что то признак тяжёлых размышлений лучших умов поколения,лохи верят; шоу-бизнес рулит
30.12.2025 19:12 Ответить
30.12.2025 19:12 Ответить
Єрмак пішов,слава новому єрмаку!
30.12.2025 19:14 Ответить
30.12.2025 19:14 Ответить
О - Оновленому.
30.12.2025 19:52 Ответить
30.12.2025 19:52 Ответить
Борис Андрійович Камрє з СЗР? 😁
30.12.2025 19:27 Ответить
30.12.2025 19:27 Ответить
Міндіч вже летить з Ізраїлю приймати справи у дєрьмака.
30.12.2025 19:31 Ответить
30.12.2025 19:31 Ответить
Вже відомо: Федоров - під вибори. Інфа від ОПешного лайномета Постернака, щойно озвучив на суспільному.
30.12.2025 19:47 Ответить
30.12.2025 19:47 Ответить
Всі і вже давно обговорюють на цю посаду - Федорова , як найбільш вірогідну кандидатуру .
30.12.2025 19:50 Ответить
30.12.2025 19:50 Ответить
Признач Єрмака. Признач Єрмака. Признач Єрмака.
30.12.2025 19:51 Ответить
30.12.2025 19:51 Ответить
Буде відомий дипломат Єремій Андріяк...
30.12.2025 19:58 Ответить
30.12.2025 19:58 Ответить
Признач ту чувіху в халаті.
30.12.2025 19:59 Ответить
30.12.2025 19:59 Ответить
А-рєс-то-вічь! А-рєс-то-вічь! А-рєс-то-вічь!
30.12.2025 20:02 Ответить
30.12.2025 20:02 Ответить
Ли-со-го! Ли-со-го! Ли-со-го!
30.12.2025 20:05 Ответить
30.12.2025 20:05 Ответить
І Юзік якось невдачно з'їбавсь...
30.12.2025 20:07 Ответить
30.12.2025 20:07 Ответить
за папір туал, олівці, біндери, освіжувачі для туалету і пиво відповідатиме таке собі власюк, чий папа наколядував нєхіло на липових діагнозах для гівноухилянтів
30.12.2025 20:14 Ответить
30.12.2025 20:14 Ответить
Мін-дічь! Мін-дічь! Мін-дічь!
30.12.2025 20:21 Ответить
30.12.2025 20:21 Ответить
Интриган засранный.
30.12.2025 20:21 Ответить
30.12.2025 20:21 Ответить
 
 