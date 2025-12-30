Зеленский определился с руководителем Офиса президента: Информация будет позже

Владимир Зеленский сообщил, что определился с новым главой Офиса президента.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

О главе ОП

"Что касается руководителя Офиса – я определился. Информация будет чуть позже", – отметил он.

Зеленский добавил, что также ожидаются изменения глав ОВА в начале 2026 года.

Что предшествовало?

