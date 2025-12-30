Зеленский определился с руководителем Офиса президента: Информация будет позже
Владимир Зеленский сообщил, что определился с новым главой Офиса президента.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
О главе ОП
"Что касается руководителя Офиса – я определился. Информация будет чуть позже", – отметил он.
Зеленский добавил, что также ожидаются изменения глав ОВА в начале 2026 года.
Что предшествовало?
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
- Позже сообщалось, что первый вице-премьер - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от предложения возглавить Офис президента.
