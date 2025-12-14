Каждый из кандидатов готов возглавить Офис Президента, никто не отказывался, - Зеленский

Президент провел несколько консультаций со всеми кандидатами на должность руководителя его Офиса, и никто не отказался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Так, Зеленского спросили, правда ли, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от должности главы ОП.

"Есть много вопросов об Офисе Президента и о новом главе.

Еще раз подчеркиваю – я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете – все они готовы подставить плечо, никто не отказывался, все готовы возглавить мой Офис", – сказал президент.

Зеленский повторил, что существует много технических вопросов по этому поводу, и он еще не решил, кто возглавит Офис Президента.

Что предшествовало?