РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости Кто возглавит Офис Президента
714 15

Каждый из кандидатов готов возглавить Офис Президента, никто не отказывался, - Зеленский

Зеленский о новом руководителе ОП

Президент провел несколько консультаций со всеми кандидатами на должность руководителя его Офиса, и никто не отказался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, Зеленского спросили, правда ли, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от должности главы ОП.

"Есть много вопросов об Офисе Президента и о новом главе.

Еще раз подчеркиваю – я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете – все они готовы подставить плечо, никто не отказывался, все готовы возглавить мой Офис", – сказал президент.

Зеленский повторил, что существует много технических вопросов по этому поводу, и он еще не решил, кто возглавит Офис Президента.

Читайте также: Зеленский объяснил, почему не спешит с новым главой ОП

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) Офис Президента (1877)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Хоть би не побилися
показать весь комментарий
14.12.2025 13:46 Ответить
+5
Віслюк вирішив нас порадувати тим, що зелений схематоз гарантовано не залишиться без куратора.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:50 Ответить
+2
Я теж не відмовляюсь.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть би не побилися
показать весь комментарий
14.12.2025 13:46 Ответить
Віслюк вирішив нас порадувати тим, що зелений схематоз гарантовано не залишиться без куратора.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:50 Ответить
Я теж не відмовляюсь.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:54 Ответить
Навіть Бегугла не відмовилася? Так ми ж всі-президенти?
показать весь комментарий
14.12.2025 13:55 Ответить
Хто ж відмовиться? Шикарна посада - крути будь-який схематоз, прокручуй потоки, а схоплять за руку, то все одно відбудешся легким переляком, та ще й нагородять.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:57 Ответить
Мені насрати на твій охвіс, на твоїх кандидатів, і на тебе !
показать весь комментарий
14.12.2025 13:58 Ответить
А мені на тебе, ущербний.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:37 Ответить
У боротьбі за місце біля ж… має перемогти Коля-мітбол
показать весь комментарий
14.12.2025 14:04 Ответить
Єдина кандидатура на посаду голови офісу ім. Зеленського - сам Зеленський!
показать весь комментарий
14.12.2025 14:05 Ответить
мой Офис", - сказал президент. Источник: https://censor.net/ru/n3590384
Оговорка по Фрейду.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:18 Ответить
В кадровій площині для Зеленського зараз найголовніше - хто очолить майбутню фальсифікацію виборів - а це однозначно його квн-друг - прихожанин москальської псевдо-церкви - Федоров - за допомогою його рідної ''ручної'' ''Дії''.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:21 Ответить
Але з єрмаком назавжди!
показать весь комментарий
14.12.2025 14:28 Ответить
Шукає потужного менеджера яким був Єрмак.Де ж його такого знайдеш?Той не тільки плече але й підножку зробив.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:31 Ответить
По факту Єрмак то пішов, а реально? Мабуть десь в бункері заховали, щоб і далі рулив. Він же не лише руки "потужного", а й голова та центр мислення. Як же без цього керувати і жити.?) Тому Зе і гальмує це питання. Потрібно ще подумати, як його виправдати і повернути на місце.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:46 Ответить
Гнида візьми звичайну секретарку щоб тобі ручки давала в не рига фсбешного щоб тобі чемодани звозив с намародерениим на крові
показать весь комментарий
14.12.2025 14:49 Ответить
 
 