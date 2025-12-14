Каждый из кандидатов готов возглавить Офис Президента, никто не отказывался, - Зеленский
Президент провел несколько консультаций со всеми кандидатами на должность руководителя его Офиса, и никто не отказался.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.
Так, Зеленского спросили, правда ли, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от должности главы ОП.
"Есть много вопросов об Офисе Президента и о новом главе.
Еще раз подчеркиваю – я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете – все они готовы подставить плечо, никто не отказывался, все готовы возглавить мой Офис", – сказал президент.
Зеленский повторил, что существует много технических вопросов по этому поводу, и он еще не решил, кто возглавит Офис Президента.
Что предшествовало?
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
- Позже сообщалось, что первый вице-премьер - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от предложения возглавить Офис президента.
