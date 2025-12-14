Кожен з кандидатів готовий очолити Офіс Президента, ніхто не відмовлявся, - Зеленський
Президент провів декілька консультацій з усіма кандидатами на посаду керівника його Офісу, і ніхто не відмовлявся.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.
Так, Зеленського запитали, чи правда, що перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відмовився від посади очільника ОП.
"Є багато питань про Офіс Президента і про нового очільника.
Ще раз наголошую – я провів декілька консультацій з усіма, кого ви знаєте – усі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся, усі готові очолити мій Офіс", - сказав президент.
Зеленський повторив, що існує багато технічних запитань з цього приводу, і він ще не вирішив, хто очолить Офіс Президента.
Що передувало?
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
- Пізніше повідомлялося, що перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров відмовився від пропозиції очолити Офіс президента.
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