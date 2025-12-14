Кожен з кандидатів готовий очолити Офіс Президента, ніхто не відмовлявся, - Зеленський

Президент провів декілька консультацій з усіма кандидатами на посаду керівника його Офісу, і ніхто не відмовлявся.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Зеленського запитали, чи правда, що перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відмовився від посади очільника ОП.

"Є багато питань про Офіс Президента і про нового очільника.

Ще раз наголошую – я провів декілька консультацій з усіма, кого ви знаєте – усі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся, усі готові очолити мій Офіс", - сказав президент.

Зеленський повторив, що існує багато технічних запитань з цього приводу, і він ще не вирішив, хто очолить Офіс Президента.

Також читайте: Зеленський пояснив, чому не поспішає з новим главою ОП

Що передувало?