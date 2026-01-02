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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграмі.

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Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України", - написав він.

За словами Зеленського, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави.

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Наявність потрібного досвіду

"Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - написав Президент.

Буданову доручили підготувати стратегічні основи оборони та розвитку України
Буданову доручили підготувати стратегічні основи оборони та розвитку України
Буданову доручили підготувати стратегічні основи оборони та розвитку України
Буданову доручили підготувати стратегічні основи оборони та розвитку України

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Автор: 

Буданов Кирило (647) Зеленський Володимир (28348) Офіс Президента (2102)
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Топ коментарі
+25
Займайся краще спецопераціями, навіщо лізти в те політичне болото?
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02.01.2026 13:53 Відповісти
+22
а Гогишвилли очолить гур?
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02.01.2026 13:55 Відповісти
+18
Один нейтралізований!
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02.01.2026 13:59 Відповісти

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