Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины", - написал он.

По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства.

Наличие необходимого опыта

"Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал Президент.









