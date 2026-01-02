РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Кто возглавит Офис Президента
4 225 59

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины", - написал он.

По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Федоров отказался от должности главы ОП. Он должен возглавить будущий избирательный штаб Зеленского, - Железняк. ВИДЕО

Наличие необходимого опыта

"Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал Президент.

Буданову поручили подготовить стратегические основы обороны и развития Украины
Буданову поручили подготовить стратегические основы обороны и развития Украины
Буданову поручили подготовить стратегические основы обороны и развития Украины
Буданову поручили подготовить стратегические основы обороны и развития Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский определился с руководителем Офиса президента: Информация будет позже

Автор: 

Буданов Кирилл (511) Зеленский Владимир (23251) Офис Президента (1887)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Займайся краще спецопераціями, навіщо лізти в те політичне болото?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:53 Ответить
+4
Буданов має залишитися на своєму місці!
показать весь комментарий
02.01.2026 13:54 Ответить
+4
Свого коханця Гогілашвілі візьме замом ?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та уже очолыть. вы не успеваете с новостями
показать весь комментарий
02.01.2026 13:53 Ответить
Розвідка ГУР більш потрібна Україні ніж офіс з незрозумілими повноваженнями. Залиште Буданова у спокої, хай займається бойовою роботою. До того ж у Буданова були шанси піти на вибори і перемогти Зеленського, а тепер шансів немає!
показать весь комментарий
02.01.2026 14:00 Ответить
Выборы скоро= разведку Поближе) ну и Конкурента --Замазать)
показать весь комментарий
02.01.2026 14:11 Ответить
вчитесь ! оце так кадрова політика ! екстра пілотаж ! главкома в посли,розвідника в інтригани,злодіїв в депутати,крррасота !
показать весь комментарий
02.01.2026 14:25 Ответить
буданов як голова гур безпорадний як дитина
показать весь комментарий
02.01.2026 14:25 Ответить
свого лаврентія хоче Лідор?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:53 Ответить
До розрива пердаков руснявих - раз, два, три...
показать весь комментарий
02.01.2026 14:10 Ответить
Займайся краще спецопераціями, навіщо лізти в те політичне болото?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:53 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 13:54 Ответить
Буданов має залишитися на своєму місці!
показать весь комментарий
02.01.2026 13:54 Ответить
Свого коханця Гогілашвілі візьме замом ?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:55 Ответить
Зеленський, відступись! Буданов потрібен там, де він є. А вибивати з під нього крісло, щоб поставити туди якогось чергового невнятного Сирського, це буде контрпродуктивно. В дипломати Буданова, в дипломати!)))
показать весь комментарий
02.01.2026 13:55 Ответить
а Гогишвилли очолить гур?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:55 Ответить
Может, пусть сперва Бабка Буданга каву в Ялте съездит попить?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:56 Ответить
Не переживай, москалику, прийде час - з'їздить...
показать весь комментарий
02.01.2026 13:59 Ответить
Твоё }{уйло тебе москалик, зебил неизлечимый.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:02 Ответить
Ого.... це буде дуже міцний блок. Перше та трете місце виборчих перегонів.
показать весь комментарий
02.01.2026 13:56 Ответить
Зеля опустив Буданова.
Розмова була приблизно така.
- Давай очолюй мій офіс.
- Не хочу
- Ну тоді пиши рапорт про звільнення з ГУР
Іуда Зеля вирішив таки знищити рейтинг Буданова, як свого конкурента на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
02.01.2026 13:56 Ответить
він сам себе опустив як і малюк
великою зеленою дилдою у сраці
показать весь комментарий
02.01.2026 14:26 Ответить
У популярного блогера Буданова високий рейтинг. Зеленський хоче його трохи попустити.
показать весь комментарий
02.01.2026 13:57 Ответить
Очолити ОП? Ну, не знаю, здається Буданов у ГУР був на своєму місці. Чи не послабить це військову розвідку та ударні можливості України загалом?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:57 Ответить
А може зелене чмо саме цього і прагне.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:17 Ответить
Вже почалися всі формальні процедури з призначення Буданова керівником ОП, - радник президента Дмитро Литвин.
Останні дії та новини від влади вже навіть негативу не вистачає коментувати 🤢🤬🤢🤬🤢
показать весь комментарий
02.01.2026 13:57 Ответить
Таким тандемом наш лідор хоче підти на вибори і якось зберегтись у владі
показать весь комментарий
02.01.2026 13:59 Ответить
Важливіше питання - кого замість Буданги призначать очільником ГУР?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:59 Ответить
Чергово безініціатианого "сирського", який буде працювати в стилі "чєго ізволітє господін презідент?"
показать весь комментарий
02.01.2026 14:02 Ответить
Гогілашвілі...
показать весь комментарий
02.01.2026 14:16 Ответить
Один нейтралізований!
показать весь комментарий
02.01.2026 13:59 Ответить
Ішак вирішив "виїхати" на знаменитостях. Чи це спрацює - сумнівно. З ішаком погодиться тепер співпрацювати ще більше гівно, як сам ішак.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:01 Ответить
Єрмак теж мав спеціальний досвід в сфері безпеки?Таким чином,ставлячи Буданова на посаду голови ОП, ЗЕленський вибив почву з під ніг одному з потенціальних конкурентів на виборах Президента.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:01 Ответить
Зараз почнеться розгон, що бідного Буданова Зеленський силою змусив, так як і Залужного гнав лозиною до Британії 😁😸😸😸. Він бідний рвався до хлопців, а його в потяг і в Лондон. Те саме з Будановим - спішить проводити спецоперації в Криму, а його злий та підступний Зеленський змушує гроші рахувати та по світу подорожувати 😸
показать весь комментарий
02.01.2026 14:02 Ответить
Щось Буданга не виказувала намірів залишити пост очільника ГУР.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:03 Ответить
Ну міцний горішок до вечора протримається під " тиском"😸
показать весь комментарий
02.01.2026 14:04 Ответить
Ну, як альтернатива - визнають непридатним і відправлять послом в якесь Буркіна-Фасо, крєпіть мєждународниє связі.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:06 Ответить
Уряд продовжив державну програму досліджень в Антарктиці до 2027 року, пише Бабель. Для своїх місць вистачить 😁
показать весь комментарий
02.01.2026 14:15 Ответить
Там вже все зайнято, один Дикий кабан обходиться бюджету в десятки мільйонів.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:19 Ответить
Щось доречі давно його не видно в інформаційному просторі, напевно вином добре затарився.🐷🍷
показать весь комментарий
02.01.2026 14:21 Ответить
Аи хоч уточнюйте, що дикий це фамілія очільника антарктичних досліджень.
Бо люди буквально сприймуть ваші слова про дикого кабана з лісу ))
показать весь комментарий
02.01.2026 14:25 Ответить
Главу розвідки на посаду завгоспа? Цікаво, це підвищення або пониження? Втім нічому дивуватися. Ми ж живемо у "країні мрій",....вже точніше буде у "країні чудес".
показать весь комментарий
02.01.2026 14:03 Ответить
Дятел, он во всём дятел ! Буданов - человек на свем месте . Нет, бл*, надо его оттуда забрать.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:03 Ответить
Два-три тижні і кава в Ялті!
показать весь комментарий
02.01.2026 14:04 Ответить
Нехай пояснить гундосий ,яким боком завгосп до важливих державних рішень причетний.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:05 Ответить
круговорот Zельоного гівна у владі
показать весь комментарий
02.01.2026 14:05 Ответить
Радиолампа мечтам Буданова. Тем, шо сокровенные.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:06 Ответить
Чому саме Буданова?
Бо все дуже просто.
Останні оприлюднені соцопитуаання показали, що на виборах Зеля програє як Залужному так і Буданову.
Зеля спочатку пробував заманити Залужного на свій бік, щоб той очолив офіс зелі.
Але Залужний послав зелю нахєр.
Тому залишився Буданов.
Під примусом звільнення його з ГУР, зеля таки поламав Буданова.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:08 Ответить
Канцелярія ************* займається безпековими питаннями?
показать весь комментарий
02.01.2026 14:12 Ответить
Понятно - откуда ветер дует
Ветер дует из России
Как мешал путину Залужный !!!
Зеленский сделал путину приятное - ОТСТРАНИЛ Залужного
Как мешает путину БУДАНОВ!!!!!!
Зеленский снова хочет сделать приятное путину????????
показать весь комментарий
02.01.2026 14:13 Ответить
Зеленський - політичний кліщ-хамелеон. Свої промахи ховає в досягненнях успішних фігур.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:13 Ответить
Краще вже хай Буданов наглядає за ОП, чим якийсь ставленик Єрмака.
На своє місце знайде достойну заміну - не сумніваюсь, що в ГУР не мало розумних та патріотичних офіцерів.
Короче - хай Бог допомагає в боротьбі України проти козломордих виродків та ху'ла кремлівського!
показать весь комментарий
02.01.2026 14:13 Ответить
@Краще вже хай Буданов наглядає за ОП, чим якийсь ставленик Єрмака.@

похоже, Вы не помните, кто назначил Буданова на пост начальника ГУР, как он себя "проявил" в "вагнервейте" и т.д. )))
показать весь комментарий
02.01.2026 14:19 Ответить
Добре пам'ятаю. Крім того бачу, скільки ГУР зробило "подарунків та квитків на концерти Кобзона" козломордим виродкам та їх поплічникам.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:24 Ответить
а в каком законе прописана опа?
показать весь комментарий
02.01.2026 14:15 Ответить
Дуже добрих та проффесійних розвідників у нас вистачає - ну от хочаб генерал Василь Бурба, полковник Червинський.... всі ті хто відправив у пекло моторол, гівів, захерчинків...., вагнерів - обирати є з кого. Хай йде - може буде участь дерьмака - чим цих зелених буде меньше, тим краще.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:16 Ответить
Зараз на нарадах з іноземними розвідками Буданов має офіційний статус. А тепер не матиме, буде якимсь канцеляристом
показать весь комментарий
02.01.2026 14:18 Ответить
З Буданова в ГУР, був такий же толк, як і з блазнем в кріслі президента. Такий же результат буде, якщо Буданов очолить Офіс Президента.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:18 Ответить
Звільнятися з військової служби Буданов буде через ВЛК???
показать весь комментарий
02.01.2026 14:18 Ответить
Напотужничав "потужний". Чергове "геніальне" рішення..)
показать весь комментарий
02.01.2026 14:19 Ответить
схоже буданова готують на заміну зелідОру, по схемі як колись путіна готували на заміну єльцина... якщо українці на майбутніх виборах оберуть по приколу спецслужбіста, то тоді вже точно труба Україні...
показать весь комментарий
02.01.2026 14:22 Ответить
Слухай Буданов ,давай зробимо фотографії "для мудрого наріду".які ми ділові(все в кращих традиціях 3,14дерації))) " і запахом кави із Криму потягнуло і шатли на погототові"
показать весь комментарий
02.01.2026 14:23 Ответить
 
 