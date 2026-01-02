Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграмме.
Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины", - написал он.
По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства.
Наличие необходимого опыта
"Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал Президент.
Розмова була приблизно така.
- Давай очолюй мій офіс.
- Не хочу
- Ну тоді пиши рапорт про звільнення з ГУР
Іуда Зеля вирішив таки знищити рейтинг Буданова, як свого конкурента на майбутніх виборах.
великою зеленою дилдою у сраці
Останні дії та новини від влади вже навіть негативу не вистачає коментувати 🤢🤬🤢🤬🤢
Бо люди буквально сприймуть ваші слова про дикого кабана з лісу ))
Бо все дуже просто.
Останні оприлюднені соцопитуаання показали, що на виборах Зеля програє як Залужному так і Буданову.
Зеля спочатку пробував заманити Залужного на свій бік, щоб той очолив офіс зелі.
Але Залужний послав зелю нахєр.
Тому залишився Буданов.
Під примусом звільнення його з ГУР, зеля таки поламав Буданова.
Ветер дует из России
Как мешал путину Залужный !!!
Зеленский сделал путину приятное - ОТСТРАНИЛ Залужного
Как мешает путину БУДАНОВ!!!!!!
Зеленский снова хочет сделать приятное путину????????
На своє місце знайде достойну заміну - не сумніваюсь, що в ГУР не мало розумних та патріотичних офіцерів.
Короче - хай Бог допомагає в боротьбі України проти козломордих виродків та ху'ла кремлівського!
похоже, Вы не помните, кто назначил Буданова на пост начальника ГУР, как он себя "проявил" в "вагнервейте" и т.д. )))