Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства", - написал он.

"Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в исторический для Украины момент сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства.

Спасибо за доверие!", - подчеркнул Буданов.

Также глава ГУР поблагодарил всех боевых побратимов и всю команду ГУР МО Украины за совместную работу.

"Нам дальше делать свое дело – бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! Выстоим!", - отметил Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.