Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
Об этом Буданов сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ
Принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства", - написал он.
"Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в исторический для Украины момент сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства.
Спасибо за доверие!", - подчеркнул Буданов.
Также глава ГУР поблагодарил всех боевых побратимов и всю команду ГУР МО Украины за совместную работу.
"Нам дальше делать свое дело – бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! Выстоим!", - отметил Буданов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
А, мабуть ВЖЕ, раз погодився підти до ОПи
Отже, Буданова призначили "єрмаком". Що це нам віщує?
Почнемо з позитивного. Епоха Єрмака остаточно і категорично - фсьо. Скільки б там не розповідали ніби Єрмак з Зеленським, зустрічаються і чаюють (хоч масаж одне одному роблять), весь "вплив Єрмака" тепер буде розбиватися об фігуру Буданова.
Треба розуміти, хто такий Буданов? Буданов - це професійний військовий диверсант. Практично вся його кар'єра - це спецпідрозділи ГУР МО. Буданов тривалий час був головним військовим розвідником країни. Цивільним особам важко це усвідомити. У військових - своя специфічна манера керування. Кадровий офіцер звик наказувати а не просити. Офіцери не терплять коли їхні накази ігнорують. Як офіцер, що керував ГУР, він уміє так командувати "Лягти! Встати!" - що клієнт сам починає лягати і вставати. Військові підтвердять.
Мені складно оцінити яким був Буданов розвідником - ми всі пам'ятаємо його "прогнози" які ні фіга не підтвержувалися. Проте треба віддати йому належне, диверсії під керівництвом Буданова ГУР здійснював багато і професійно. Не з чуток знаю, перейти до підрозділів ГУРу з розвідок бригад ЗСУ - це успіх. Багато хто потикається. Буданову це явно плюс, як організатору.
Все це означає от що. Зеленський максимально зосереджує увагу на війні. Він явно намагається виправити ситуацію наближаючи до себе військових професіоналів. Факт: нічим більше крім війни, Буданов в своєму житті не займався. Через це, на мою думку, призначення нового голови ОПУ сильно розстроїло головкома Сирського. Відтепер Зеленський матиме оцінку сииуації на фронті, відмінну від оцінки головкома і генштабу. Це - явно плюс.
Щодо інших напрямків роботи голови ОПУ крім війни, сказати щось складно. Знову таки, Буданов практично все життя воював. Але можна бути певним, Буданов по-воєнному намагатиметься тримати під контролем геть все. Єрмаку в ОПУ місця більше нема. З гарантією.
Чому ж власне Буданов? Я думаю, справа в тому, що Зеленський призначив особу з близького кола. Нікому іншому він більше не довіряє.
Буданов з його дружиною давно дружать родинами з Марією Левченко - незмінною секретаркою Зеленського. Дійшло до того, що один період Буданов мешкав в будинку пані Левченко і її чоловіка. Марія Левченко прийшла з Зеленським з Кварталу і пережила на посаді і Шефіра, і Богдана, і навіть одіозного Єрмака. Вочевидь, їй Зеленський довіряє найбільше. Тому призначення Буданова виглядає цілком логічним.
Але призначення Буданова головою ОПУ убиває його перспективи на скору політичну кар'єру. Жоден з колишніх керівників адміністрації/офісу президента ще не став президентом. На відміну від екс-прем'єрів, екс-міністрів і екс-голів РНБО. Зараз після Єрмака з Буданова преса дрібну стружку зніматиме. Буданову доведеться рятувати ретинг Зеленського, що стрімко зменшується. А це саме собою справа невдячна.
Очевидно. Зеленський відчуває сильний кадровий голод, тому й зважився на таке призначення. Зеленський довіряє тільки дуже близьким особам. "Слуга народу" консолідована як ніколи", - ви ж розумієте?!