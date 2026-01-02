Руководитель СВР Иващенко, вероятно, возглавит ГУР вместо Буданова. Это человек Ермака, - Железняк

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, вероятно, возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Что известно

"Что интересно, то очень много было информации, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на эту должность. А Иващенко раньше относили к квоте Ермака. Сейчас не уверен, что это так. И последний много раз именно им хотел заменить Буданова", - написал Железняк.

Также эту информацию подтвердила журналистка NV Юлия Забелина. Об этом сообщает собеседник "Украинской правды" в команде президента Владимира Зеленского.

Что предшествовало

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Об Иващенко

По данным СМИ, Андрей Ермак после своей отставки посещал офис Службы внешней разведки. Как отмечали источники ZN.UA, Иващенко после визита экс-главы ОП вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия. Они могут быть использованы для пересечения границы. Собеседники указывали, что Иващенко является "стопроцентным человеком Ермака" и обязан тому своим назначением.

