Руководитель СВР Иващенко, вероятно, возглавит ГУР вместо Буданова. Это человек Ермака, - Железняк
Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, вероятно, возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
Что известно
"Что интересно, то очень много было информации, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на эту должность. А Иващенко раньше относили к квоте Ермака. Сейчас не уверен, что это так. И последний много раз именно им хотел заменить Буданова", - написал Железняк.
Также эту информацию подтвердила журналистка NV Юлия Забелина. Об этом сообщает собеседник "Украинской правды" в команде президента Владимира Зеленского.
Что предшествовало
- Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
Об Иващенко
По данным СМИ, Андрей Ермак после своей отставки посещал офис Службы внешней разведки. Как отмечали источники ZN.UA, Иващенко после визита экс-главы ОП вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия. Они могут быть использованы для пересечения границы. Собеседники указывали, что Иващенко является "стопроцентным человеком Ермака" и обязан тому своим назначением.
Полковника российского ГРУ
Ни в одной нормальной демократии
Человека с таким папой
На пушечный выстрел не подпустят к управлению государством
Ни в каком виде
Не позволят учиться в Институте международных отношений
Вот торговля - будь ласка!!
Ларьки- нате вам ,в обе руки!!!!
хай живе
будановєрмак !
Оманські перевертні, міцно сидять з портновськими на посадах, і гадять Українцям!
Сколько будет 1 умножить на ноль?
Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть.
Понаблюдаем - как будут бодаться Ермак с Будановым
Я бы на месте Ермака не рисковала
Мало ли....
На свете столько одиноко стоящих самокатов.....
призначення буданова це чергова анти-Гетьманська колотнеча
патріотична партія Гетьманів - Залужний-Порошенко
тому:
знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !!!!
Єрмак знищить ГУР, як до цього його людина знищила СЗР.
Ви чули про якісь ефективні операції СЗР в рашці чи на окупованих територіях?
Ні. Ніхто не чув.
Бо людина єрмака там очолювала цю структуру.
Короче, амінь ГУР.
Бурби-Червінського
якщо б в нас були патріоти в спецурі
Освіта:
Київське вище загальновійськове командне училище;
Національна академія оборони України;
Національний університет оборони України;
Києво-Могилянська Бізнес-Школа;
Університет економіки та права;
Кандидат військових наук.
Так коли він опит набував.
Та ще як отримав звання генерал-лейтенанта, точніше за що
Це как у зеленьского якщо запитати, то він відповість що у фільмі.
Пане Жалізняк, хоч би ви пояснили українцям, що це за посада головний завгосп. Звідки у нього стільки радників і на якій правовій підставі секретаріат, який не є органом виконавчої влади, узурпував владу в країні.
понаобирали, зебіли-експериментатори?! - тож майте крАтні проблеми по усих "фронтах" і не нийте, а розгрібайте своє "прикольне" лайно..
Я радий рішенню призначення Буданова.
Зеленському це не поможе (а навіть навпаки), хоча розрахунок був чисто на "рейтингове донорство", але значну частину недурних людей точно протверезить.