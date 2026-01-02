РУС
Руководитель СВР Иващенко, вероятно, возглавит ГУР вместо Буданова. Это человек Ермака, - Железняк

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, вероятно, возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Что известно 

"Что интересно, то очень много было информации, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на эту должность. А Иващенко раньше относили к квоте Ермака. Сейчас не уверен, что это так. И последний много раз именно им хотел заменить Буданова", - написал Железняк.

Также эту информацию подтвердила журналистка NV Юлия Забелина. Об этом сообщает собеседник "Украинской правды" в команде президента Владимира Зеленского.

Что предшествовало

Об Иващенко

По данным СМИ, Андрей Ермак после своей отставки посещал офис Службы внешней разведки. Как отмечали источники ZN.UA, Иващенко после визита экс-главы ОП вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия. Они могут быть использованы для пересечения границы. Собеседники указывали, что Иващенко является "стопроцентным человеком Ермака" и обязан тому своим назначением.

+19
Залишилося з'ясувати, чиєю людиною є Єрмак...
02.01.2026 16:13 Ответить
+15
Деркач, з сівковичем та мертвечуком і бєсєдою, задоволені!!!
Оманські перевертні, міцно сидять з портновськими на посадах, і гадять Українцям!
02.01.2026 16:14 Ответить
+14
В цій країні є хоч один держслужбовець про ,якого можна сказати :"це не людина єрмака"
02.01.2026 16:17 Ответить
02.01.2026 16:13 Ответить
Іващенко хай в своєму болоті наводить порядок, навіщо змішувати дві спецслужби! Кожна спецслужба має своїх агентів, має своє призначення і не потрібно розкривати секрети переводячі керівника однієї розвідслужби в іншу розвідслужбу, це абослютно непрофесійні рішення!
02.01.2026 16:17 Ответить
А де ти побачив професіоналів у влади.
02.01.2026 17:33 Ответить
Ермак - сын своего папы - БОРИСА ЕРМАКА
Полковника российского ГРУ
Ни в одной нормальной демократии
Человека с таким папой
На пушечный выстрел не подпустят к управлению государством
Ни в каком виде
Не позволят учиться в Институте международных отношений
Вот торговля - будь ласка!!
Ларьки- нате вам ,в обе руки!!!!
02.01.2026 16:34 Ответить
єрмак пішов
хай живе буданов єрмак !

.
02.01.2026 16:57 Ответить
малороси обрали президентом малороса - ляльку кремля

.
02.01.2026 16:58 Ответить
02.01.2026 16:14 Ответить
Мудрий наріт схвалює.
02.01.2026 16:17 Ответить
ТРЕБА ЩОБ ЩЕ гімНЕТНИЦЕВ ЗАМІНИВ ВАСЮ МАЛЮКА
02.01.2026 17:14 Ответить
шило на мило ?

.
02.01.2026 17:22 Ответить
ці дєятєлі ЗЄля та буданга погано вчили арифметику в школі, бо

Сколько будет 1 умножить на ноль?

Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть.

.
02.01.2026 17:21 Ответить
Все становится совсем интересно
Понаблюдаем - как будут бодаться Ермак с Будановым
Я бы на месте Ермака не рисковала
Мало ли....
На свете столько одиноко стоящих самокатов.....
02.01.2026 16:16 Ответить
Не будуть вони бодатись. Це одна шайка.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:00 Ответить
02.01.2026 16:17 Ответить
Залужний
показать весь комментарий
02.01.2026 16:45 Ответить
+ 100 !
призначення буданова це чергова анти-Гетьманська колотнеча

патріотична партія Гетьманів - Залужний-Порошенко

тому:

знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !!!!

.
02.01.2026 17:03 Ответить
Пісець ГУР, як ефективній структурі.
Єрмак знищить ГУР, як до цього його людина знищила СЗР.
Ви чули про якісь ефективні операції СЗР в рашці чи на окупованих територіях?
Ні. Ніхто не чув.
Бо людина єрмака там очолювала цю структуру.
Короче, амінь ГУР.
02.01.2026 16:17 Ответить
їй пісєц прийшов ще після Вагнергейту, після звільнення команди
Бурби-Червінського

.
02.01.2026 17:09 Ответить
кум чи сват ?
02.01.2026 16:19 Ответить
Все завісить від обставин
показать весь комментарий
02.01.2026 16:31 Ответить
Залежить,
02.01.2026 16:54 Ответить
Ці гадання - Власюка ж мостили на секретаря ОПи - осіяв Буданов
02.01.2026 16:21 Ответить
боже яке кончене...
02.01.2026 16:22 Ответить
Твою ж мать! Знову Єрмак, люди Єрмака. Де цей Єрмак, чому він ще діє, де підозра йому? Буде розвалювати ГУР? СЗР працює так ефективно, що ми нічого про її успіхи не знаєм і ніхто не знає. Бардак...
02.01.2026 16:26 Ответить
Взагалі у нас не СЗР. У нас СGoogleP.
02.01.2026 16:37 Ответить
дермак був повинен загубитись у лісі ще у 22 році
якщо б в нас були патріоти в спецурі
02.01.2026 16:41 Ответить
кого Буданов скаже того і поставлять
02.01.2026 16:26 Ответить
У 35 років:
Освіта:
Київське вище загальновійськове командне училище;

Національна академія оборони України;

Національний університет оборони України;

Києво-Могилянська Бізнес-Школа;

Університет економіки та права;

Кандидат військових наук.

Так коли він опит набував.
Та ще як отримав звання генерал-лейтенанта, точніше за що
Це как у зеленьского якщо запитати, то він відповість що у фільмі.
02.01.2026 16:29 Ответить
Значить таваріщь Козирь знищує СЗР, якщо знімає доволі ефективного Буданова і ставить головою свою прокладку.
02.01.2026 16:31 Ответить
Тільки Безуглу.
02.01.2026 16:34 Ответить
Круговорот Дерьмаків в опі.
02.01.2026 16:45 Ответить
ГУР анігілюють вдруге-стали надто ефективні й небезпечні! А Буданова потоплять у ОПшному лайні!
02.01.2026 16:47 Ответить
єрмак нікуди не дівся і продовжує нищити країну.
02.01.2026 16:50 Ответить
Як це прокоментує баба Буданга?
Пане Жалізняк, хоч би ви пояснили українцям, що це за посада головний завгосп. Звідки у нього стільки радників і на якій правовій підставі секретаріат, який не є органом виконавчої влади, узурпував владу в країні.
02.01.2026 16:51 Ответить
Ермак, как ленин)
02.01.2026 16:51 Ответить
всегда живой
02.01.2026 17:04 Ответить
Мерзотникі. Всіх всіх хоч якось пов'язані з єрмаком мають бути звільнені!!! Яким треба бути дебілом щоб мати справу із зрадником єрмаком це чмо має сидіти на ямі. А ці що надалі працюючи на дерьмака мають бути покарані за законом воєнного стану гандони кончані
02.01.2026 17:01 Ответить
https://t.me/voynareal/128505 ❗️«США йому довіряють персонально…Він - нове покоління української еліти війни»: що про Кирила Буданова пишуть західні медіа
02.01.2026 17:03 Ответить
Невже в Києві немає людей аби захерячили цього гандона дерьмака
02.01.2026 17:04 Ответить
зеленське щуряче кубло.. як не крути..
понаобирали, зебіли-експериментатори?! - тож майте крАтні проблеми по усих "фронтах" і не нийте, а розгрібайте своє "прикольне" лайно..
02.01.2026 17:08 Ответить
❗️Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі на посаді голови ГУР, - Зеленський.
02.01.2026 17:10 Ответить
Mason Lemberg

Я радий рішенню призначення Буданова.
Зеленському це не поможе (а навіть навпаки), хоча розрахунок був чисто на "рейтингове донорство", але значну частину недурних людей точно протверезить.
02.01.2026 17:16 Ответить
Все. Більше успішних операцій не буде. Просрали все на фронті після звільнення Залужного, тепер просремо і це.
02.01.2026 17:25 Ответить
 
 