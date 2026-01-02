РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10713 посетителей онлайн
Новости Разведка Украины Кадровые изменения
3 019 36

Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР, - Зеленский

іващенко

С сегодняшнего дня руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала в должности главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совещание с Иващенко

"Прежде всего, как руководитель Службы внешней разведки Украины, Олег доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. Мы продолжаем фокусироваться на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", - рассказал Зеленский.

"Аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет в усилиях для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил оперативно направить на рассмотрение Рады предложения об обновлении ГБР

Что предшествовало

  • По данным СМИ, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, вероятно, возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (23251) разведка (4260) ГУР (704) Иващенко Олег (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
За даними ЗМІ, Андрій Єрмак після своєї відставки proxy.php?link=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3588931%2Fzmi-yermak-vidvidav-ofis-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-5-grudnya&hash=45be05281863379865ec72955d84bc66 відвідував офіс Служби зовнішньої розвідки. Як зазначали джерела ZN.UA, Іващенко після візиту ексочільника ОП викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Вони можуть бути використані для перетинання кордону. Співрозмовники вказували, що Іващенко є "стовідсотковою людиною Єрмака" і зобов'язаний тому своїм призначенням.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:19 Ответить
+9
ОФКОРС.....я уже інколи сумніваюся чи не я теж людина Ермака, бо куди не плюнь просто. При Янику менше агентури було.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:18 Ответить
+9
Ліжка не просто переставлять - ними жонглюють неначе в цирку…. А чого наче?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
новий єрмак в нас...цікаво через скільки часу його виженуть?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:15 Ответить
ці два "видающіхся політичних дєятєлєй" ЗЄля та буданга погано вчили арифметику в школі, бо

Сколько будет 1 умножить на ноль?

Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть

.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:25 Ответить
ОФКОРС.....я уже інколи сумніваюся чи не я теж людина Ермака, бо куди не плюнь просто. При Янику менше агентури було.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:18 Ответить
При Януковочу теж було кацапської агентури, просто ті не справилися з завданням плєшивого.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:20 Ответить
Чому було ?
За 12 років чисток в СБУ , ГУР чи ЗСУ так і не проведено !
показать весь комментарий
02.01.2026 17:27 Ответить
Якшо враховувати шо при біженці, майже 2 роки, всі силові міністри буди генерали фсб і скіки вони притянули в Україну своїх то там копать та не перекопать.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:48 Ответить
Ліжка не просто переставлять - ними жонглюють неначе в цирку…. А чого наче?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:18 Ответить
За даними ЗМІ, Андрій Єрмак після своєї відставки proxy.php?link=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3588931%2Fzmi-yermak-vidvidav-ofis-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-5-grudnya&hash=45be05281863379865ec72955d84bc66 відвідував офіс Служби зовнішньої розвідки. Як зазначали джерела ZN.UA, Іващенко після візиту ексочільника ОП викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Вони можуть бути використані для перетинання кордону. Співрозмовники вказували, що Іващенко є "стовідсотковою людиною Єрмака" і зобов'язаний тому своїм призначенням.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:19 Ответить
Щось мені говорить,що ГУР стане як і СЗР-ніхто не бачитиме і не чутиме про неї...
показать весь комментарий
02.01.2026 17:19 Ответить
Так можливо так і треба ?
Розвідка - справа прихована , а про подвиги і невдачі - потім істрики напишуть .
показать весь комментарий
02.01.2026 17:23 Ответить
невже? тобто укрСЗР це щось типу Моссад чи МІ-6? смієтеся?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:26 Ответить
А от кацапам , чомуст , не смішно .
І деяким операціям наших , за останні роки , відкрито заздрять і ЦРУ і Мосад ...
Але тут про інше - розвідка це така справа про яку взагалі не треба розповідати ... зайвий піар їй тільки шкодить .
показать весь комментарий
02.01.2026 17:32 Ответить
Що ви верзете,люб"язний? Може й заздрять але ГУР і СБУ,а ви СЗР приплели...Ви ненормальний чи дуркуєте? І звідки ви,на далекому від життя дивані,можете знати хто кому заздрить у світі спецслужб? Ви інфантильний фантазер,дружище.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:37 Ответить
КВОКУ - это неплохо...
показать весь комментарий
02.01.2026 17:19 Ответить
Всіх міняє, сам себе зробив незмінним.. Цезарь-хезарь хрінов.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:21 Ответить
А що змінилося - ШИЛО НА МИЛО ЄРМАКА?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:21 Ответить
Буданов йде на завдання в політику- спасті рядових Єрмака та Буратіно



зі спогадів Червінського
1. спочатку, коли Безуглу посадили у ВР на розслідування зради зЄ в оперції Бурби з Вагнергейту , младой кар"єрист Буданов прийшов на комісію з документами , в котрих свідчилося, що ті вагнерівці просто летіли на будівництво споруд нафтопромисловості . Докумени не "внушілі" довіри 6 членам розслідувальної комісії а саме з СБУшником Костенко .

Потім була друге намагання втюхання версії Лукашенки та Єрамка.Знову в пригоді став
Буданов. Потребувався підробний підпис в важливих документах , ніхто з соратників Червінського на це не пішов .
А ХТО ПІШОВ ? ЗДОГАДУЄТЕСЬ?

1. Єрмак загодя вже типу "не дружив" з Будановим
2 Місяць як тіпа кацапи почали операцію з вибивства Капустіна - Буданов прям за пару днів до призначення на Єрмака врятував Капустіна
ТО ПУТІН ЗНОВУ УСІХ ПЕРЕГРАВ - бо радником у Буданова був дружбан наркоділець Гогалішвілі кремлівських депутатів дружок + Аваков привіт теж (замом своїм його робив ПАПА харківської наркомафії) .

й доречі, а може бути так , що нещодавня операція (початок місяць як) з НЕвбивства Капустіна - то добро Кремля та США на Буданова?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:30 Ответить
ні уточню - й ШИЛО Й МИЛО Єрмака тепер будуть правити й ОПУ й ГУР+зовнішня розвідка - НУ ХІБА ЦЕ НЕ ПОВНИЙ ****** і ПУТІН ВСЄХ ПЄРЄІГРАЛ СНОВА?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:34 Ответить
Жену уволенного с должности замглавы МВД https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%93%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96-107650465096495/ Александра Гогилашвили - Марию Левченко - только после скандала с ним https://news.obozrevatel.com/politics/zhenu-skandalnogo-gogilashvili-ofitsialno-ustroili-v-ofis-zelenskogo.htm официально трудоустроили в https://www.president.gov.ua/news/administration Офис президента.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:42 Ответить
Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3305499
показать весь комментарий
02.01.2026 17:45 Ответить
БЕБ завершило розслідування та передало до суду справу підсанкційного «короля обналу» Вʼячеслава Стрелковського - 2025 рік
показать весь комментарий
02.01.2026 17:46 Ответить
Схоже - тепер Буданова швидко з ОПи приберуть , а до ГУР він вже не повернеться !
показать весь комментарий
02.01.2026 17:21 Ответить
одним клоуном буде менше
показать весь комментарий
02.01.2026 17:31 Ответить
призначення керівника ГУР в чині генерал-лейтенанта буданги начальником канцелярії ОПи є ганебним звільненням з Війська в запас

буданга ?
викреслюємо з списків кандидатів в президенти України

.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:33 Ответить
схоже на те
показать весь комментарий
02.01.2026 17:36 Ответить
Пишуть, що Іващенко - "людина д"Єрмака". Цікаво - якщо це правда, то чи він почне працювать самостійно, чи продовжить служить "кульгавій качці"?...
показать весь комментарий
02.01.2026 17:22 Ответить
ЗЄля - це не будувати, ЗЄля - це руйнувати. Я теж надіявся в 2019 році що помиляюсь щодо Зеленського.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:27 Ответить
Це той люди якого призвели до повного провалу операції з ліквідації Міндіча в Ізраїлі й арешту виконавців. Ну-ну, кадри під стать керівникові.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:25 Ответить
А де у нас прописани обовязки цього непотребу ОП яке придумав зетварь з коломойским щоб затягти туди тварин Януковича яким було заборонено займати державни посади після революциї гіднсті. Зараз він виконуе тільки антінародні дії, збір чорной каси і підкуп депутатів, узурпацію влади зетварью, переслідування незгодних патріотів України, переслідування Порошенко, контроль всіх силових структур СБУ, прокурорів,ДБР,МВС, воровство державних коштів замість того щоб просто тупа заточувать карадаши та носить папірці на підпис
показать весь комментарий
02.01.2026 17:29 Ответить
точно ?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:33 Ответить
Ложкін керував Порошенком?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:47 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 17:50 Ответить
Це людина Єрмака, - Железняк
показать весь комментарий
02.01.2026 17:29 Ответить
А тепер дєрмака на місце іващенка і можна дальше "воювати".
показать весь комментарий
02.01.2026 17:40 Ответить
схоже просто на перестановку ліжок..
агов, в борделі фей міняти вже давно треба..
показать весь комментарий
02.01.2026 17:45 Ответить
Все, на ГУР можна ставити хрест...
показать весь комментарий
02.01.2026 17:53 Ответить
 
 