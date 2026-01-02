Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР, - Зеленский
С сегодняшнего дня руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала в должности главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Совещание с Иващенко
"Прежде всего, как руководитель Службы внешней разведки Украины, Олег доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. Мы продолжаем фокусироваться на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", - рассказал Зеленский.
"Аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет в усилиях для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию", - добавил он.
Что предшествовало
- По данным СМИ, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, вероятно, возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сколько будет 1 умножить на ноль?
Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть
.
За 12 років чисток в СБУ , ГУР чи ЗСУ так і не проведено !
Розвідка - справа прихована , а про подвиги і невдачі - потім істрики напишуть .
І деяким операціям наших , за останні роки , відкрито заздрять і ЦРУ і Мосад ...
Але тут про інше - розвідка це така справа про яку взагалі не треба розповідати ... зайвий піар їй тільки шкодить .
зі спогадів Червінського
1. спочатку, коли Безуглу посадили у ВР на розслідування зради зЄ в оперції Бурби з Вагнергейту , младой кар"єрист Буданов прийшов на комісію з документами , в котрих свідчилося, що ті вагнерівці просто летіли на будівництво споруд нафтопромисловості . Докумени не "внушілі" довіри 6 членам розслідувальної комісії а саме з СБУшником Костенко .
Потім була друге намагання втюхання версії Лукашенки та Єрамка.Знову в пригоді став
Буданов. Потребувався підробний підпис в важливих документах , ніхто з соратників Червінського на це не пішов .
А ХТО ПІШОВ ? ЗДОГАДУЄТЕСЬ?
1. Єрмак загодя вже типу "не дружив" з Будановим
2 Місяць як тіпа кацапи почали операцію з вибивства Капустіна - Буданов прям за пару днів до призначення на Єрмака врятував Капустіна
ТО ПУТІН ЗНОВУ УСІХ ПЕРЕГРАВ - бо радником у Буданова був дружбан наркоділець Гогалішвілі кремлівських депутатів дружок + Аваков привіт теж (замом своїм його робив ПАПА харківської наркомафії) .
й доречі, а може бути так , що нещодавня операція (початок місяць як) з НЕвбивства Капустіна - то добро Кремля та США на Буданова?
буданга ?
викреслюємо з списків кандидатів в президенти України
.
агов, в борделі фей міняти вже давно треба..