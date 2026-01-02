Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР, - Зеленский

С сегодняшнего дня руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала в должности главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Совещание с Иващенко

"Прежде всего, как руководитель Службы внешней разведки Украины, Олег доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. Мы продолжаем фокусироваться на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", - рассказал Зеленский.

"Аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет в усилиях для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию", - добавил он.

Что предшествовало

По данным СМИ, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, вероятно, возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

