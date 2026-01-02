РУС
Новости
1 047 16

Зеленский поручил оперативно направить на рассмотрение Рады предложения об обновлении ГБР

Зеленський

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет разработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент", - написал Зеленский.

Напомним, что ранее законопроект о перезапуске ГБР был зарегистрирован в Верховной Раде еще в августе 2025 года. Авторами документа стали народные депутаты из фракций "Голос" и "Слуга народа".

Автор: 

ВР (29517) Зеленский Владимир (23251) ГБР (3329)
Топ комментарии
+3
Та йому до 6 січня чимось зайнятися потрібно, а там знову в турне потужності.
02.01.2026 15:39 Ответить
+1
Шевченко б написав: Нема ні Ради, ні Кабміну, лиш Зе...
02.01.2026 15:44 Ответить
+1
Нема ні Ради, ні Кабміну, лиш Зе...
Лупашить ху*м піаніну!
02.01.2026 15:49 Ответить
а ви друзья как ни садітесь...
02.01.2026 15:37 Ответить
02.01.2026 15:39 Ответить
чергове пересування ліжок в зеленому борделі... треба зімітувати "реформи" та "оновлення". реаліті шоу продовжується
02.01.2026 15:40 Ответить
Оперативно не получиться депутати на фронті канікулах в теплих краях
02.01.2026 15:40 Ответить
02.01.2026 15:44 Ответить
02.01.2026 15:49 Ответить
Для країни потрібно щоб ця потвора зеленський покинув посаду в.о. президента
02.01.2026 15:46 Ответить
-А дірки на ЛБЗ затикати він нікого з держслужбовців не направив?
-Ні. Їм не можна воювати/помирати, бо він їм з/п у 2.5 рази підняв.
02.01.2026 15:48 Ответить
це зменшення зарплати, там за копійки раби воюють
02.01.2026 16:02 Ответить
Мишей не ловлять?
02.01.2026 15:51 Ответить
Помалу Володя, бо всю роботу переробиш.🤭
Ще підпиши наказ про виведення Буданова з складу РНБО.
Наказ про призначення Буданова головою ОП.
Наказ про призначення (когось нового) на посаду очільника ГУР.
Наказ про введення нового очільника ГУР до складу РНБО.
Наказ про зміну складу РНБО.
Роботи не початий край.😤

Який Зеленський молодець!
Швидкий піар і збиття одного з конкурентів на майбутніх виборах.
А результати від тих перестановок, Володю не цікавлять...
02.01.2026 15:53 Ответить
А тих працівників, хто виконував ЗЛОЧИННІ накази та їх віддав, будуть КАРАТИ???
Вони ж, теж працювали на користь ******, проти України, яка протистоїть **********!!!!??
02.01.2026 15:56 Ответить
Головне щоб обирали керівника серед українців виключно наші міжнародні партнери, які нам дають гроші. Тому що президент та депутати Верховної Ради завжди ставлять на посаду керівників ДБР, МВС, СБУ, генпрокуратури лише особисто відданих людей щоб вони не перекривали корупційні потоки
02.01.2026 15:58 Ответить
А що ж тобі, недоумку, заважало це зробити раніше?
02.01.2026 15:59 Ответить
о розподіл шикарних місць з зарплатою від 100 тисяч гривень, без всяких бойових і т.д., і пенсією без обмежень, і без врахування левачка (деякі таку зарплату за копійки рахують) роздача теплих місць починаєтсья)
02.01.2026 16:00 Ответить
 
 