Зеленский поручил оперативно направить на рассмотрение Рады предложения об обновлении ГБР
Президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет разработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент", - написал Зеленский.
Напомним, что ранее законопроект о перезапуске ГБР был зарегистрирован в Верховной Раде еще в августе 2025 года. Авторами документа стали народные депутаты из фракций "Голос" и "Слуга народа".
фронтіканікулах в теплих краях
Лупашить ху*м піаніну!
-Ні. Їм не можна воювати/помирати, бо він їм з/п у 2.5 рази підняв.
Ще підпиши наказ про виведення Буданова з складу РНБО.
Наказ про призначення Буданова головою ОП.
Наказ про призначення (когось нового) на посаду очільника ГУР.
Наказ про введення нового очільника ГУР до складу РНБО.
Наказ про зміну складу РНБО.
Роботи не початий край.😤
Який Зеленський молодець!
Швидкий піар і збиття одного з конкурентів на майбутніх виборах.
А результати від тих перестановок, Володю не цікавлять...
Вони ж, теж працювали на користь ******, проти України, яка протистоїть **********!!!!??