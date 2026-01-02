Зеленский поручил оперативно направить на рассмотрение Рады предложения об обновлении ГБР

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.

Об этом глава государства сообщил в телеграме

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет разработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент", - написал Зеленский.

Напомним, что ранее законопроект о перезапуске ГБР был зарегистрирован в Верховной Раде еще в августе 2025 года. Авторами документа стали народные депутаты из фракций "Голос" и "Слуга народа".

