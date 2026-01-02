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Новости Фото Злоупотребления в сфере обороны
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В Запорожье будут судить командира части, через которого штабные работники получали "боевые". ФОТО

В Запорожье будут судить руководителя воинской части и начальника финансовой службы, через которых штабные работники получали боевые доплаты.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Отмечается, что сотрудники ГБР завершили расследование махинаций с военными выплатами в Запорожье.

"Руководитель воинской части вместе с начальником финансовой службы создали систему обогащения для "своих". Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении.

Начальник финслужбы вносил эти недостоверные данные в расчетные ведомости. Избранные военные якобы воевали "на нуле" в Луганской и Харьковской областях, хотя на самом деле они не покидали мест своей постоянной дислокации.

Из-за этих махинаций приближенные к руководству штабные работники успели незаконно получить почти 700 тысяч гривен "боевых" выплат.

Фигуранты обвиняются в злоупотреблении служебным положением, - заявили в ГБР.

дбр

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Автор: 

коррупция (8805) ГБР (3507) хищения (260)
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Топ комментарии
+10
А скільки таких штатних щурів сидить місяцями , ні разу на нулі не був в бойові в повному обсязі отримує, а солдат на нулі сидить місяцями без ротацій..
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02.01.2026 13:24 Ответить
+9
Сирок , де обіцяна більше як два роки тому, аудит тилових частин? Там якщо зробити правильну оптимізацію можна набрати людей на дві з гаком ротації, але тилові зараз кажуть вже 800+ тисяч сидить і в уса не дує..
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02.01.2026 13:35 Ответить
+5
Вони воюють на реальному фронті в такі кабінетні на тиловому, на тиловому краще, і додому можна сходити поїсти і в ресторани, зручно! Навіщо йому ті брудні смердячі окопи?! Там же небезпечно і вбити можуть.
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02.01.2026 13:31 Ответить

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