В Запорожье будут судить командира части, через которого штабные работники получали "боевые". ФОТО

В Запорожье будут судить руководителя воинской части и начальника финансовой службы, через которых штабные работники получали боевые доплаты.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Отмечается, что сотрудники ГБР завершили расследование махинаций с военными выплатами в Запорожье.

"Руководитель воинской части вместе с начальником финансовой службы создали систему обогащения для "своих". Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении.

Начальник финслужбы вносил эти недостоверные данные в расчетные ведомости. Избранные военные якобы воевали "на нуле" в Луганской и Харьковской областях, хотя на самом деле они не покидали мест своей постоянной дислокации.

Из-за этих махинаций приближенные к руководству штабные работники успели незаконно получить почти 700 тысяч гривен "боевых" выплат.

Фигуранты обвиняются в злоупотреблении служебным положением, - заявили в ГБР.

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