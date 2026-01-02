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Новини Фото Зловживання у сфері оборони
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У Запоріжжі судитимуть командира частини, через якого штабні працівники отримували "бойові". ФОТО

У Запоріжжі судитимуть керівника військової частини й начальника фінансової служби, через яких штабні працівники отримували бойові доплати.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Зазначено, що працівники ДБР завершили розслідування махінацій з військовими виплатами в Запоріжжі.

"Керівник військової частини разом із начальником фінансової служби створили систему збагачення для "своїх". Командир підписував документи про нібито участь наближених до нього штабних працівників у бойових діях на передовій", - йдеться в повідомленні.

Начальник фінслужби вносив ці недостовірні дані до розрахункових відомостей. Обрані військові нібито воювали "на нулі" в Луганській та Харківській областях, хоча насправді вони не залишали місць своєї постійної дислокації.

Через ці махінації наближені до керівництва штабні працівники встигли незаконно отримати майже 700 тисяч гривень "бойових" виплат.

Фігуранти обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, - заявили в ДБР.

дбр

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Автор: 

корупція (5115) ДБР (4012) розкрадання (392)
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Топ коментарі
+10
А скільки таких штатних щурів сидить місяцями , ні разу на нулі не був в бойові в повному обсязі отримує, а солдат на нулі сидить місяцями без ротацій..
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02.01.2026 13:24 Відповісти
+9
Сирок , де обіцяна більше як два роки тому, аудит тилових частин? Там якщо зробити правильну оптимізацію можна набрати людей на дві з гаком ротації, але тилові зараз кажуть вже 800+ тисяч сидить і в уса не дує..
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02.01.2026 13:35 Відповісти
+5
Вони воюють на реальному фронті в такі кабінетні на тиловому, на тиловому краще, і додому можна сходити поїсти і в ресторани, зручно! Навіщо йому ті брудні смердячі окопи?! Там же небезпечно і вбити можуть.
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02.01.2026 13:31 Відповісти

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