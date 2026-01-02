У Запоріжжі судитимуть командира частини, через якого штабні працівники отримували "бойові". ФОТО

У Запоріжжі судитимуть керівника військової частини й начальника фінансової служби, через яких штабні працівники отримували бойові доплати.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Зазначено, що працівники ДБР завершили розслідування махінацій з військовими виплатами в Запоріжжі.

"Керівник військової частини разом із начальником фінансової служби створили систему збагачення для "своїх". Командир підписував документи про нібито участь наближених до нього штабних працівників у бойових діях на передовій", - йдеться в повідомленні.

Начальник фінслужби вносив ці недостовірні дані до розрахункових відомостей. Обрані військові нібито воювали "на нулі" в Луганській та Харківській областях, хоча насправді вони не залишали місць своєї постійної дислокації.

Через ці махінації наближені до керівництва штабні працівники встигли незаконно отримати майже 700 тисяч гривень "бойових" виплат.

Фігуранти обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, - заявили в ДБР.

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