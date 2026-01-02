ДБР ліквідувало транснаціональний канал постачання кокаїну до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння Державної прикордонної служби України викрили та припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн Європи на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

У межах спецоперації встановлено, що наркотрафік організувала злочинна група міжнародного рівня, до складу якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Учасники угруповання мали чіткий розподіл ролей, діяли конспіративно та використовували кілька рівнів логістики.

Організатор угруповання раніше відбував покарання у США за аналогічні злочини. Після повернення в Україну він відновив протиправну діяльність, залучивши спільників за кордоном. Один із них постійно проживав у Німеччині та координував регулярне надходження наркотичних засобів з країн ЄС. Інший фігурант разом із батьком відповідав за приймання, зберігання та подальший розподіл заборонених речовин в Україні, маючи контакти з гуртовими покупцями.

На першому етапі зловмисники використовували малопомітні способи транспортування невеликих партій наркотиків із залученням спеціально підібраних кур’єрів, які приховували наркотики у своєму тілі. Такі поставки мали регулярний характер і слугували перевіркою каналів та маршрутів.

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Водночас угруповання працювало над суттєвим розширенням масштабів наркотрафіку. Для цього фігуранти вели переговори щодо налагодження альтернативних каналів доставки, зокрема із використанням морської логістики та контейнерних перевезень через портову інфраструктуру Одеси. Окрему увагу вони приділяли можливості "гарантованого" проходження митного та прикордонного контролю.

За даними слідства, кокаїн планували завозити до України партіями до 2 кілограмів щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США.

Також задокументовано наміри залучити до протиправної діяльності окремих працівників митних та прикордонних органів. ДБР перевіряє можливу причетність посадових осіб до цієї оборудки.

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Працівники ДБР затримали в Одесі організатора міжнародного наркотрафіку. Йому повідомлено про підозру у незаконному перевезенні та збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування міжнародної злочинної мережі, зокрема співорганізаторів, які перебувають за межами України.

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Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.