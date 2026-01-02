ГБР ликвидировало транснациональный канал поставки кокаина в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии Государственной пограничной службы Украины раскрыли и пресекли деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран Европы на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

В рамках спецоперации установлено, что наркотрафик организовала преступная группа международного уровня, в состав которой входили граждане Украины, Армении, Чехии и Германии. Участники группировки имели четкое распределение ролей, действовали конспиративно и использовали несколько уровней логистики.

Организатор группировки ранее отбывал наказание в США за аналогичные преступления. После возвращения в Украину он возобновил противоправную деятельность, привлекая сообщников за рубежом. Один из них постоянно проживал в Германии и координировал регулярное поступление наркотических средств из стран ЕС. Другой фигурант вместе с отцом отвечал за приемку, хранение и дальнейшее распределение запрещенных веществ в Украине, имея контакты с оптовыми покупателями.

На первом этапе злоумышленники использовали малозаметные способы транспортировки небольших партий наркотиков с привлечением специально подобранных курьеров, которые скрывали наркотики в своем теле. Такие поставки носили регулярный характер и служили проверкой каналов и маршрутов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прекращен международный канал поставки кокаина из Испании в Украину. ФОТОрепортаж

В то же время группировка работала над существенным расширением масштабов наркотрафика. Для этого фигуранты вели переговоры о налаживании альтернативных каналов доставки, в частности с использованием морской логистики и контейнерных перевозок через портовую инфраструктуру Одессы. Отдельное внимание они уделяли возможности "гарантированного" прохождения таможенного и пограничного контроля.

По данным следствия, кокаин планировали завозить в Украину партиями до 2 килограммов еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов США.

Также задокументированы намерения привлечь к противоправной деятельности отдельных работников таможенных и пограничных органов. ГБР проверяет возможную причастность должностных лиц к этой сделке.

Смотрите также: Полицейские Харьковщины разоблачили группу наркоторговцев и изъяли каннабис на сумму около 2,6 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали в Одессе организатора международного наркотрафика. Ему сообщено о подозрении в незаконной перевозке и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к функционированию международной преступной сети, в частности соорганизаторов, которые находятся за пределами Украины.

Смотрите также: Раскрыта схема сбыта психотропных веществ по Украине и изъято наркотовара на 95 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.