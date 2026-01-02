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Зеленський доручив оперативно направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР
Президент Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань і очікує, що президентський законопроєкт буде внесений до Верховної Ради вже цього місяця.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту", - написав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше законопроєкт про перезапуск ДБР було зареєстровано у Верховній Раді ще в серпні 2025 року. Авторами документа стали народні депутати з фракцій "Голос" та "Слуга народу".
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Лупашить ху*м піаніну!
Ще підпиши наказ про виведення Буданова з складу РНБО.
Наказ про призначення Буданова головою ОП.
Наказ про призначення (когось нового) на посаду очільника ГУР.
Наказ про введення нового очільника ГУР до складу РНБО.
Наказ про зміну складу РНБО.
Роботи не початий край.😤
Який Зеленський молодець!
Швидкий піар і збиття одного з конкурентів на майбутніх виборах.
А результати від тих перестановок, Володю не цікавлять...