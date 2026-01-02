Зеленський доручив оперативно направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань і очікує, що президентський законопроєкт буде внесений до Верховної Ради вже цього місяця.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше законопроєкт про перезапуск ДБР було зареєстровано у Верховній Раді ще в серпні 2025 року. Авторами документа стали народні депутати з фракцій "Голос" та "Слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі судитимуть командира частини, через якого штабні працівники отримували "бойові". ФОТО