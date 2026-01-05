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Спецпризначенці "First Line" ГУР МО України взяли в полон окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Воїни підрозділу First Line, що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, провели спецоперацію по зачистці місцевості від окупантів на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці розгромили позиції та схованки військових РФ влучними ударами FPV-дронів і бомбардувальників.

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Також українські захисники вступили у гарячий стрілецький бій та захопили російських військових у полон.

Кадри оприлюднені українською розвідкою у телеграм-каналі.

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Автор: 

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