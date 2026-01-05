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Бійці 68-ї єгерської бригади знищили 2 автівки та особовий склад рашистів. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" завдали ударів по ворожій техніці та особовому складу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку українські оператори дронів уразили 2 автівки рашистів, залишивши їх серед відкритої місцевості без транспорту.
Потім БпЛА ліквідували 2 загарбників, які намагалися сховатися від полювання українських безпілотників.
Кадри своєї бойової роботи бійці показали у власному телеграм-каналі.
- Також повідомлялося, що ССО взяли у полон російського окупанта, який ховався у Куп’янську та коригував удари по ЗСУ.
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