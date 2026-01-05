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Бійці 68-ї єгерської бригади знищили 2 автівки та особовий склад рашистів. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" завдали ударів по ворожій техніці та особовому складу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку українські оператори дронів уразили 2 автівки рашистів, залишивши їх серед відкритої місцевості без транспорту.

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Потім БпЛА ліквідували 2 загарбників, які намагалися сховатися від полювання українських безпілотників.

Кадри своєї бойової роботи бійці показали у власному телеграм-каналі.

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