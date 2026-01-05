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Бойцы 68-й егерской бригады уничтожили 2 автомобиля и личный состав рашистов. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" нанесли удары по вражеской технике и личному составу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала украинские операторы дронов поразили 2 автомобиля рашистов, оставив их среди открытой местности без транспорта.

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Затем БПЛА ликвидировали 2 захватчиков, пытавшихся скрыться от охоты украинских беспилотников.

Кадры своей боевой работы бойцы показали в собственном телеграм-канале.

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