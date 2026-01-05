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Новости Видео Бои на Купянском направлении
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Прятался в Купянске и корректировал удары по ВСУ: ССО взяли в плен российского оккупанта. ВИДЕО

Воины ССО во время специальных действий в Купянске обнаружили российского оккупанта, который скрывался в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

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Подробности

Операцию провели воины 8-го полка Сил специальных операций.

Группа ССО обнаружила и взяла в плен противника, который скрывался в городе и корректировал удары по украинским военным.

"Радиоперехваты четко указывали на наличие "крысы" в одном из районов Купянска. Он постоянно менял свою локацию и скрывался.

Из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций: обнаружение врага было длительной и кропотливой работой", - говорится в сообщении.

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Корректировщика взяли в плен.

Награждение защитников

  • За оборону Купянска и успешное выполнение боевых задач на направлении бойцы Сил специальных операций получили награды и знаки отличия. В частности, оператор ССО "Борисфен" награжден орденом "За мужество" I степени, который он получил из рук Президента Украины.

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Автор: 

военнопленные (1291) ССО (729) Купянск (1005)
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Топ комментарии
+25
Каzап'яче бидло має бути ліквідоване на місці.
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05.01.2026 17:17 Ответить
+18
чому у цього коригувальника -"щура" не простріляні дві колінної чашечки, чому?
Чому ???
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05.01.2026 17:35 Ответить
+14
у кацапів ремби ще у Гостомелі сі скінчилися
наразі у кацапських штурмах переважна більшість отакого злидарства бидлячого (заробітчани, мати їхню...)
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05.01.2026 17:26 Ответить

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