Прятался в Купянске и корректировал удары по ВСУ: ССО взяли в плен российского оккупанта. ВИДЕО
Воины ССО во время специальных действий в Купянске обнаружили российского оккупанта, который скрывался в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
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Операцию провели воины 8-го полка Сил специальных операций.
Группа ССО обнаружила и взяла в плен противника, который скрывался в городе и корректировал удары по украинским военным.
"Радиоперехваты четко указывали на наличие "крысы" в одном из районов Купянска. Он постоянно менял свою локацию и скрывался.
Из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций: обнаружение врага было длительной и кропотливой работой", - говорится в сообщении.
Корректировщика взяли в плен.
Награждение защитников
- За оборону Купянска и успешное выполнение боевых задач на направлении бойцы Сил специальных операций получили награды и знаки отличия. В частности, оператор ССО "Борисфен" награжден орденом "За мужество" I степени, который он получил из рук Президента Украины.
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Чому ???
наразі у кацапських штурмах переважна більшість отакого злидарства бидлячого (заробітчани, мати їхню...)