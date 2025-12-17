В России говорят, что участники "СВО" не могут быть военнопленными, потому что войны нет, - Лубинец

Представители РФ заявляют, что все, кто воюет против Украины на стороне РФ, не могут быть военнопленными, поскольку якобы война не была объявлена.

Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча с Москальковой

"У нас вчера состоялась физическая встреча, когда я смог обсудить с Москальковой конкретные вещи. По предварительным нашим договоренностям, вчера мы окончательно достигли результатов. Мы передали 2 тыс. посылок для украинских военнопленных.

Это посылки, которые включают теплые вещи, лекарства, дополнительные вещи, в которых нуждаются наши ребята и девушки в российском плену.

Второе: мы обменялись списками лиц, пропавших без вести. Договорились проводить системно процедуру поиска, верификации.

Читайте также: Российский омбудсмен Москалькова заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси: обсуждали судьбу пленных

Третье: отдельно обсудили и обменялись списками тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

Четвертое. Это отдельное и самое важное, на что мы тратили время - попытка достичь одинакового отношения к гражданским гражданам", - пояснил он.

Соблюдение Женевских конвенций

Лубинец отметил, что РФ обязана выполнять Женевские конвенции, а именно не задерживать произвольно гражданских граждан Украины, превращая их в гражданских заложников. Срочно допустить, как к гражданским, так и к военнопленным представителей международного комитета Красного креста. И самое главное - начать процедуру возвращения гражданских лиц на территорию Украины.

Читайте также: В Украину вернули 60 граждан из РФ и оккупированных территорий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также омбудсмен заявил, что есть много юридических моментов, по которым РФ пытается избежать выполнения Женевских конвенций.

"Например, они неоднократно поднимают вопрос, что у них нет войны, что не объявлена война против Украины, что это "специальная военная операция", а следовательно все, кто воюет в рамках специальной военной операции, - вообще не военнопленные. И такое звучало", - сказал он.

Украина, по словам Лубинца, не раз показывала на юридических моментах, что не может быть двойного толкования. То есть если проводится процедура обмена военнопленными, то автоматически россияне признают, что украинцы для них - военнопленные, комбатанты.

"Следовательно, тогда автоматически все права военнопленных должны быть защищены в рамках международного гуманитарного права", - пояснил он.

Читайте: Экстрадиция подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова: Украина сразу начала работу с Германией, - Лубинец