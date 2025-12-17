РУС
Новости Условия содержания военнопленных
3 394 28

В России говорят, что участники "СВО" не могут быть военнопленными, потому что войны нет, - Лубинец

Статус военнопленных: Лубинец рассказал, что говорят в России

Представители РФ заявляют, что все, кто воюет против Украины на стороне РФ, не могут быть военнопленными, поскольку якобы война не была объявлена.

Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Встреча с Москальковой

"У нас вчера состоялась физическая встреча, когда я смог обсудить с Москальковой конкретные вещи. По предварительным нашим договоренностям, вчера мы окончательно достигли результатов. Мы передали 2 тыс. посылок для украинских военнопленных.

Это посылки, которые включают теплые вещи, лекарства, дополнительные вещи, в которых нуждаются наши ребята и девушки в российском плену.

Второе: мы обменялись списками лиц, пропавших без вести. Договорились проводить системно процедуру поиска, верификации.

Читайте также: Российский омбудсмен Москалькова заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси: обсуждали судьбу пленных

Третье: отдельно обсудили и обменялись списками тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. 

Четвертое. Это отдельное и самое важное, на что мы тратили время - попытка достичь одинакового отношения к гражданским гражданам", - пояснил он.

Соблюдение Женевских конвенций

Лубинец отметил, что РФ обязана выполнять Женевские конвенции, а именно не задерживать произвольно гражданских граждан Украины, превращая их в гражданских заложников. Срочно допустить, как к гражданским, так и к военнопленным представителей международного комитета Красного креста. И самое главное - начать процедуру возвращения гражданских лиц на территорию Украины.

Читайте также: В Украину вернули 60 граждан из РФ и оккупированных территорий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также омбудсмен заявил, что есть много юридических моментов, по которым РФ пытается избежать выполнения Женевских конвенций.

"Например, они неоднократно поднимают вопрос, что у них нет войны, что не объявлена война против Украины, что это "специальная военная операция", а следовательно все, кто воюет в рамках специальной военной операции, - вообще не военнопленные. И такое звучало", - сказал он.

Украина, по словам Лубинца, не раз показывала на юридических моментах, что не может быть двойного толкования. То есть если проводится процедура обмена военнопленными, то автоматически россияне признают, что украинцы для них - военнопленные, комбатанты.

"Следовательно, тогда автоматически все права военнопленных должны быть защищены в рамках международного гуманитарного права", - пояснил он.

Читайте: Экстрадиция подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова: Украина сразу начала работу с Германией, - Лубинец

военнопленные (1228) пленные (2257) Москалькова Татьяна (216) Лубинец Дмитрий (521)
Топ комментарии
+13
значит террористы
показать весь комментарий
17.12.2025 15:39 Ответить
+9
міжнародні терористи, бо воюють в чужій країні проти законно обраної влади!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:49 Ответить
+6
Ну то ***** тоді з ними поводитися як з полоненими? Раша таким оно не страждає. Українські військові повертаються як з концтабору, якщо взагалі повертаються, а рашопідари як на курорті.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:44 Ответить
Вони проти влади не воюють, вони воюють проти народа. Скільки пострадавших во владі, окрім на бабло
показать весь комментарий
17.12.2025 16:03 Ответить
Це місцевий олігофрен.
Це ще не саме зашкварне, що воно несе.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:09 Ответить
Зараз питання не в тому проти кого саме воюють міжронародні терористи. Сам факт що росія відмовляється визнавати своїх солдат комбатантами та військовополоненими, вже дозволяє Україні розстрілювати полонених росіян без суду і слідства, як міжнародних терористів, утримувати їх в концтаборах і жорстких умовах утримання без дотримання вимог Женевської конвенції.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:12 Ответить
Захисник пітарів??
Применшуєш їх злочини??
Вони не проти влади країни воюють, а проти народу України!!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 16:06 Ответить
Значить не#ер їх відгодовувать,хай як наши хлопці сидять на воді і баланді !!!
показать весь комментарий
17.12.2025 16:20 Ответить
протермінованої
показать весь комментарий
17.12.2025 16:37 Ответить
Саме так. І їх треба судити за тероризм. Офіційну позицію москаляндії щодня оголошувати по всяких оонах.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:49 Ответить
на росії
показать весь комментарий
17.12.2025 15:44 Ответить
Тільки для обміну
показать весь комментарий
17.12.2025 15:48 Ответить
Не як на курорті, а для більшості кацапів полон це курорт. Вони в себе на мордорі гірше жрали, пили, мились, білизну міняли та ті ж побутові зручності срали в дірку на морозі
показать весь комментарий
17.12.2025 16:37 Ответить
А міняєте ви їх як худобу на вагу, за нашого воїна простите повернути 50 кг вашого бидла.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:46 Ответить
"СВО"- это типо "АТО".Как в Украине было. Когда АТОшники тысячами переходили на рос. тер-ию на Донбассе, дабы избежать котла, были ли они военно-пленными? Типо, война же 14 лет(не с сепарами же, а с РФ как-бы!?), а они тем не менее спасались именно там, на рос. тер-ии. Типо должны быть флешбеки, не?..
показать весь комментарий
17.12.2025 15:48 Ответить
Про яке "перемир'я" тоді йде мова?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:52 Ответить
Казати-кажуть, та вони через агентакозиря забирали будь-кого хотіли з полону,а тут навіть такий мем запустили "обмінний фонд".
показать весь комментарий
17.12.2025 15:58 Ответить
Тобто війни немає. Тоді про що переговори вести? Хтоще вірить в якісь переговори і угоди з тими болотяними неадекватними чортами? А полонених рашистів в росход на камеру. Бо на терористів міжнародні закони не розповсюджуються.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:58 Ответить
А если они начнут диванных вояк брать в плен. Например, тебя? Сохранится ли у тебя подобная риторика? Или это другое?)))
показать весь комментарий
17.12.2025 16:06 Ответить
Знаєш, після того що я бачив а також що розказували мої знайомі що з ними робили рашисти, які побували в рашистському полоні то я не збираюся задаватись в полон як і ті хто вже побував там. Може колись ще влада оприлюднить статистику скільки хлопців які повернулись з полону покінчили життя самогубством вже будучи вдома. І це нажаль не маленький процент від тих хто побував в полоні.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:21 Ответить
Так многие и в ТЦК, кончают жизнь самоубийством?? В знак протеста своей "бусификации".
Но я говорил, про "диванных вояк" с ультро-патриотичными" гаслами, которые призывают воевать, а сами греют свою жопу в тепле. Вот эти, для меня самые лицемерные ублюдки.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:25 Ответить
Женевські конвенції містять поняття "збройний конфлікт", стороною якого є припіздя...чена кацапія навіть без оголошення війни
показать весь комментарий
17.12.2025 15:59 Ответить
Ну тодімз кацапськими терористами треба поводитися не як з військовополоненими, і Женевські конвенції на них не повинні розповсюддуватися, треба з ними поводитися, як вони з нашими полоненими, та цивільними!
показать весь комментарий
17.12.2025 16:05 Ответить
Тому ми їх і називаємо ПІД@РИ...
показать весь комментарий
17.12.2025 16:12 Ответить
КОМУ він намагається розповідати про "Право" та "права"????
показать весь комментарий
17.12.2025 16:22 Ответить
Йосип Сталін так само казав про радянських полонених:
"Это не пленные, это предатели".
показать весь комментарий
17.12.2025 17:00 Ответить
 
 