Лубинец встретился с Москальковой: В Украину вернули 60 граждан из РФ и оккупированных территорий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел рабочую встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале.
Ключевые результаты
- передали 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;
- достигнуты договоренности о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и переданы списки;
- передали списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;
- отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки;
- обсудили вопрос осужденных в РФ украинских военнопленных и передали список;
- обсудили ряд других гуманитарных вопросов.
Возвращение украинцев
Отмечается, что по результатам предварительной системной работы провели процедуру взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 граждан, большинство из которых маломобильны.
"Например, обеспечили возвращение 56-летней женщине, перенесшей инсульт и являющейся маломобильным лицом. С 2022 года она вынужденно находилась в России. Ее дочь обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой помочь в выезде. Сегодня мать и дочь впервые за почти 4 года увидят друг друга", - рассказал омбудсмен.
Кроме того, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину - это лица, которых содержали в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.
