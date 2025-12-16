РУС
Лубинец встретился с Москальковой: В Украину вернули 60 граждан из РФ и оккупированных территорий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел рабочую встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале.

60 українців повернули з РФ та окупованих територій

Ключевые результаты

  • передали 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;
  • достигнуты договоренности о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и переданы списки;
  • передали списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;
  • отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки;
  • обсудили вопрос осужденных в РФ украинских военнопленных и передали список;
  • обсудили ряд других гуманитарных вопросов.

Читайте также: Пытки, сексуальное насилие и избиения: россияне систематически совершают преступления против украинских пленных, - Human Rights Watch

60 украинцев вернули из РФ и оккупированных территорий

Возвращение украинцев

Отмечается, что по результатам предварительной системной работы провели процедуру взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 граждан, большинство из которых маломобильны.

60 украинцев вернули из РФ и оккупированных территорий

"Например, обеспечили возвращение 56-летней женщине, перенесшей инсульт и являющейся маломобильным лицом. С 2022 года она вынужденно находилась в России. Ее дочь обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой помочь в выезде. Сегодня мать и дочь впервые за почти 4 года увидят друг друга", - рассказал омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках мирного процесса Украина настаивает на формуле обмена "всех на всех", - Лубинец

Кроме того, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину - это лица, которых содержали в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.

Тобто всі зустрічі які нічого не вирішують анонсують на перед та з пафосом, в тут тихо пост фактум після і новина, і можливо навіть результат. Так що справжня гра за кулісами все інше для 73 трьох
показать весь комментарий
16.12.2025 18:06 Ответить
Код 73 є префіксом мобільного оператора lifecell в Україні, і коли кажуть "73 трьох", то мають на увазі саме цей оператор і його абонентів, що починаються на 73
показать весь комментарий
16.12.2025 19:32 Ответить
А Лайф селом керував свого часу Умєров 😸. Коло замкнулося
показать весь комментарий
16.12.2025 19:57 Ответить
В обличчя плюнув їй хоча би раз?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:21 Ответить
 
 