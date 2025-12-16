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Новини Повернення з окупації Повернення українців
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В Україну повернули 60 громадян з РФ та окупованих територій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі.

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60 українців повернули з РФ та окупованих територій

Ключові результати

  • передали 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;
  • досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки;
  • передали списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;
  • окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки;
  • обговорили питання засуджених у РФ українських військовополонених та передали список;
  • обговорили низку інших гуманітарних питань.

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60 українців повернули з РФ та окупованих територій

Повернення українців

Зазначається, що за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 громадян, більшість з яких маломобільні.

60 українців повернули з РФ та окупованих територій

"Наприклад, забезпечили повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою. З 2022 року вона вимушено перебувала у Росії. Її донька звернулася до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Сьогодні мати та донька вперше за майже 4 роки побачать одна одну", - розповів омбудсман.

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Крім того, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину - це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.

Автор: 

військовополонені (1153) повернення (360) полонені (2437) Москалькова Тетяна (207) Лубінець Дмитро (741)
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