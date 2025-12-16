В Україну повернули 60 громадян з РФ та окупованих територій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ключові результати

передали 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;

досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки;

передали списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;

окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки;

обговорили питання засуджених у РФ українських військовополонених та передали список;

обговорили низку інших гуманітарних питань.

Також читайте: Катування, сексуальне насильство та побиття: росіяни систематично вчиняють злочини проти українських полонених, - Human Rights Watch

Повернення українців

Зазначається, що за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 громадян, більшість з яких маломобільні.

"Наприклад, забезпечили повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою. З 2022 року вона вимушено перебувала у Росії. Її донька звернулася до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Сьогодні мати та донька вперше за майже 4 роки побачать одна одну", - розповів омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах мирного процесу Україна наполягає на формулі обміну "всіх на всіх", - Лубінець

Крім того, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину - це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.