У межах мирного процесу Україна наполягає на формулі обміну "всіх на всіх", - Лубінець

У межах мирного процесу та гуманітарного треку Україна наполягає на поверненні всіх своїх громадян - військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами.

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Він зазначив, що українська делегація провела три раунди переговорів із Російською Федерацією на території Туреччини, де офіційним членом делегації був заступник омбудсмана Юрій Ковбаса, який вів перемовини щодо гуманітарного треку.

"Перед відрядженням до Женеви, до Сполучених Штатів, у мене була більш ніж двогодинна розмова із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який очолює українську делегацію. Ми окремо пропрацювали питання гуманітарного треку", - розповів Лубінець.

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Обмін "всіх на всіх"

За його словами, під час кожної зустрічі українська сторона насамперед порушує гуманітарні питання.

"Перше - це проведення обмінних процесів, у тому числі з використанням формули "всіх на всіх". Друге - це повернення всіх українських дітей", - сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що Україна готова до верифікації даних та додаткової комунікації, але принцип повернення абсолютно всіх громадян є незмінним.

"Формула "всіх на всіх" в українському трактуванні означає повернення всіх громадян України - військовополонених і цивільних заручників. Ми їх не роз’єднуємо", - додав він.

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Суди над українськими військовополоненими в РФ

Уповноважений також заявив, що відкриття Росією кримінальних проваджень проти українських військовополонених суперечить Женевській конвенції.

"Ми вимагаємо, щоб такі дії РФ були визнані порушенням Женевської конвенції. Там прямо заборонено відкривати кримінальні провадження проти військовополонених", - наголосив він.

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Цивільні на ТОТ

Міжнародне гуманітарне право також забороняє затримувати цивільних громадян, які залишилися на тимчасово окупованій території України.

"У нас є юридичні підстави вимагати повернення всіх громадян України з території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій", - підсумував Лубінець.