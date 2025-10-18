Російські "вироки" полоненим "Айдарівцям" нікчемні та неправомірні, це судилище, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконним та політично вмотивованим вироком, винесеним Південним окружним військовим судом Російської Федерації 17 жовтня щодо 15 військовополонених, воїнів 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Вироки українським полоненим

У МЗС нагадали, що російський "суд" засудив українських захисників до тривалих термінів позбавлення волі - від 16-ти до 21-го року в колонії суворого режиму - ґрунтуючись виключно на факті їхньої військової служби в "Айдарі", який напередодні був безпідставно визнаний у РФ "терористичною організацією".

Міністерство закордонних справ України наголошує: відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими українські військовослужбовці є комбатантами, і після потрапляння у полон набувають статусу військовополонених.

РФ порушує Женевську конвенцію

Женевська конвенція категорично забороняє притягнення військовополонених до судової відповідальності за участь у бойових діях або за належність до збройних сил своєї держави.

"Всі спроби Російської Федерації судити українських військовополонених за їхню законну участь у захисті Батьківщини є нікчемними та неправомірними", - наголошують у МЗС.

"Це "судилище" є черговим свідченням використання судової системи Російської Федерації як інструменту політичних репресій, пропаганди та залякування, що не має нічого спільного із правосуддям та міжнародним правом. Цей та всі подібні вироки російської "феміди" є юридично нікчемними. Україна продовжить використовувати кожен міжнародний майданчик і кожен важіль, докладати всіх зусиль задля визволення своїх громадян з російських тюрем", - йдеться у повідомленні.

Заклик до засудження вироків

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні вироки російського суду, які є черговим воєнним злочином РФ, та посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію з метою негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи військовополонених, політичних в'язнів та цивільних поневолених.

"Переконані, що світове співтовариство, яке цінує верховенство права та людську гідність, має підтримати Україну та українських військовополонених", - резюмували у МЗС.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в РФ "засудили" 15 полонених бійців батальйону "Айдар": їм дали терміни від 15 до 21 року суворого режиму.

