Полоненого бійця "Азову" Костюченка в РФ "засудили" до 18 років колонії за двома "терористичними" статтями

Південний окружний військовий "суд" у Ростові-на-Дону "засудив" до 18 років колонії суворого режиму 32-річного бійця українського батальйону "Азов" Віталія Костюченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медіазона" із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що Костюченка визнали винним за статтями про "участь у терористичній спільноті та навчання терористичній діяльності".

Справа військовослужбовця розглядалася у "суді" із червня цього року.

Видання пише, що згідно з інформацією на сайті МВС України, Костюченко вважався зниклим безвісти з вересня 2022 року.

