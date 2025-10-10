Полоненого бійця "Азову" Костюченка в РФ "засудили" до 18 років колонії за двома "терористичними" статтями
Південний окружний військовий "суд" у Ростові-на-Дону "засудив" до 18 років колонії суворого режиму 32-річного бійця українського батальйону "Азов" Віталія Костюченка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медіазона" із посиланням на пресслужбу суду.
Зазначається, що Костюченка визнали винним за статтями про "участь у терористичній спільноті та навчання терористичній діяльності".
Справа військовослужбовця розглядалася у "суді" із червня цього року.
Видання пише, що згідно з інформацією на сайті МВС України, Костюченко вважався зниклим безвісти з вересня 2022 року.
