Полоненого бійця "Азову" Костюченка в РФ "засудили" до 18 років колонії за двома "терористичними" статтями

Азовця Костюченка в РФ засудили до 18 років

Південний окружний військовий "суд" у Ростові-на-Дону "засудив" до 18 років колонії суворого режиму 32-річного бійця українського батальйону "Азов" Віталія Костюченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медіазона" із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що Костюченка визнали винним за статтями про "участь у терористичній спільноті та навчання терористичній діяльності".

Справа військовослужбовця розглядалася у "суді" із червня цього року.

Видання пише, що згідно з інформацією на сайті МВС України, Костюченко вважався зниклим безвісти з вересня 2022 року.

Гундос, де АЗОВ?
10.10.2025 15:34
Місячне пребування полоненного війскового рф коштує-10000грв.
А більшисть літніх українців такого не мають, що це ?
10.10.2025 15:56
таке було ще 2 роки назад,зараз очевидно більше 10 тисяч
10.10.2025 16:21
Мене завжди турбувало питання: на кого тоді Тютя обмінює вгодованих,оздоровлених росполонених ? Тютя і його інформкагал нам кажуть-обмінюємо на наших героїв,наших хлопців..А Костюченко та інші азовці,це не наші герої,не наші хлопці тоді? А от що це за "наші герої",коли і при яких обставинах вони потрапили в полон...Тютя нам не каже...Дивно...адже якщо це герої,чому кацапи їх так легко віддають на обмін,а "не героїв" з Азову вбивають,мучать,судять але на обмін не віддають...
10.10.2025 16:27
 
 