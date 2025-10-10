Пленного бойца "Азова" Костюченко в РФ "приговорили" к 18 годам колонии по двум "террористическим" статьям

Южный окружной военный "суд" в Ростове-на-Дону "приговорил" к 18 годам колонии строгого режима 32-летнего бойца украинского батальона "Азов" Виталия Костюченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Костюченко признали виновным по статьям об "участии в террористическом сообществе и обучении террористической деятельности".

Дело военнослужащего рассматривалось в "суде" с июня этого года.

Издание пишет, что согласно информации на сайте МВД Украины, Костюченко считался пропавшим без вести с сентября 2022 года.

