В России "приговорили" пленного "азовца" Дмитрия Ремезу к 18 годам колонии
В российском Ростове-на-Дону южный окружной военный суд "приговорил" 33-летнего украинского военного, уроженца города Запорожье Дмитрия Ремезу к 18 годам колонии строгого режима.
Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне инкриминировали украинскому военнопленному "участие в террористическом сообществе и обучение с целью осуществления террористической деятельности".
Отмечается, что Рамеза служил в батальоне "Азов", который признан в России террористической организацией.
15 мая 2025 года оккупанты внесли украинского военного в список "террористов и экстремистов" Росинфомониторинга.
