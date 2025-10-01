У Росії "засудили" полоненого "азовця" Дмитра Ремезу до 18 років колонії

У російському Ростові-на-Дону південний окружний військовий суд "засудив" 33-річного українського військового, уродженця міста Запоріжжя Дмитра Ремезу до 18 років колонії суворого режиму.

Про це пише "Медиазона" з посиланням на пресслужбу суду, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни інкримінували українському військовополоненому "участь у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності".

Зазначається, що Рамеза служив у батальйоні "Азов", який визнано в Росії терористичною організацією.

15 травня 2025 року окупанти внесли українського військового до списку "терористів та екстремістів" Росінфомоніторингу.

