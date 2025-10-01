УКР
У Росії "засудили" полоненого "азовця" Дмитра Ремезу до 18 років колонії

суд

У російському Ростові-на-Дону південний окружний військовий суд "засудив" 33-річного українського військового, уродженця міста Запоріжжя Дмитра Ремезу до 18 років колонії суворого режиму.

Про це пише "Медиазона" з посиланням на пресслужбу суду, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни інкримінували українському військовополоненому "участь у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності".

Зазначається, що Рамеза служив у батальйоні "Азов", який визнано в Росії терористичною організацією.

15 травня 2025 року окупанти внесли українського військового до списку "терористів та екстремістів" Росінфомоніторингу.

Треба організувати обмін таких наших полонених. Бойко та інша ригоанальна срань - саме те.
01.10.2025 18:03 Відповісти
Тихо! Білецький каже, що не на часі про таке говорити!
01.10.2025 18:10 Відповісти
Білецький такий же сраколиз, як і залужний
01.10.2025 18:38 Відповісти
Путіну байдуже до Бойко та Ко. Бойко не Медведчук. З Путіним неможливо домовитись, його можна лише змусити. Але ще не знайшлося такого.
01.10.2025 18:49 Відповісти
Московськіх попів із погонами ФСБ під рясою треба брати. За них віддадуть.
01.10.2025 19:51 Відповісти
А скільки кацапів засуджено у нас? Жодного? Заочно,бо він у кацапії? Питання,чому???
01.10.2025 19:20 Відповісти
 
 